'Я завершил 25-ю войну': Веселовский предположил, как Украина и Россия могут подписать американский мир

Соединенные Штаты Америки могут не ограничиться ролью наблюдателя в переговорах между Украиной и Россией, а активно влиять на процесс. Ключевой целью Вашингтона является достижение формального результата до осени.

Видео дня

Такими мыслями в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины, представитель Украины при ЕС в 2008-2010 годах Андрей Веселовский. Он считает, что американская сторона будет действовать гибко и подстраивать тактику под конкретные ситуации. При этом США не будут иметь четкой линии поведения, однако будут преследовать четкую цель – обеспечить определенный акт фиксации договоренностей перед выборами в Конгресс, которые состоятся в сентябре.

Эксперт подчеркнул, что речь идет не обязательно о подписании полноценного мирного соглашения. По его словам, достаточно может быть протокольного решения, например, когда руководители оперативных управлений генеральных штабов Украины и России зафиксируют расположение и численность войск обеих сторон. Такой документ, по оценке Веселовского, может быть оформлен без публичных церемоний и без значительного медийного внимания.

Веселовский предположил, что именно такой формат позволил бы Дональду Трампу заявить о завершении очередной войны. Он отметил, что это и является задачей американской стороны, поэтому США будут использовать различные рычаги влияния и подталкивать обе стороны к результату. Среди них он назвал как усиление давления, так и военно-технические решения, например передачу вооружения или возможные задержки в поставках.

Напомним, президент Владимир Зеленский подтвердил, что переговоры с Дональдом Трампом относительно гарантий безопасности Украины и урегулирования ситуации на Донбассе проходят успешно. Он отметил, что ключевой документ о гарантиях безопасности уже готов и ждет подписания.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Объединенных Арабских Эмиратах 23 января начнется первая трехсторонняя встреча с участием Украины, США и государства-агрессора России. Инициатором этих переговоров был Вашингтон. Уже в четверг американская команда поедет в Москву. Представители США, как уточнил Зеленский, ждали его встречи с президентом Дональдом Трампом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!