'Гарантии безопасности готовы': Зеленский рассказал о переговорах с Трампом и решении судьбы Донбасса

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что переговоры с Дональдом Трампом относительно гарантий безопасности Украины и урегулирования ситуации на Донбассе проходят успешно. Он отметил, что ключевой документ о гарантиях безопасности уже готов и ждет подписания.

В то же время обсуждение судьбы Донбасса продолжается, и окончательные договоренности будут согласованы в ближайшие дни. Об этом глава государства сообщил в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.

По словам Зеленского, встреча с президентом Трампом была положительной. Во время переговоров обсуждался вопрос противовоздушной обороны. Украина ожидает положительного решения от США.

Президент подчеркнул, что главный документ по гарантиям безопасности готов для подписания, хотя остаются технические детали, которые еще нужно проработать.

"Безусловно, будет еще много разных технических деталей. На основе этого документа появятся еще дополнительные документы, но главная магистральная договоренность о гарантии безопасности есть. Теперь я жду от президента Трампа дату, место", – сказал он.

Зеленский добавил, что документ еще ждет ратификация в Конгрессе Соединенных Штатов, а также в парламенте Украины.

Что касается Донбасса, ключевые вопросы будут обсуждаться с участием трех сторон в формате встреч в Абу-Даби. Президент добавил, что группа с украинской стороны активно работает над деталями и будет предоставлять ему сигналы на каждом этапе переговоров, чтобы достичь результата для Украины.

Отдельно президент подчеркнул важность финансового пакета для восстановления Украины.

"Что касается просперити, для нас очень важно, это пакет документов. Очень важно понимать источники финансирования. Они должны быть понятными, прозрачными, потому что на этом фундаменте будет отстраиваться Украина следующие годы. И это очень важно, чтобы все понимали, не только наша команда, но и следующая команда. И все понимали, откуда будут идти деньги, откуда будет финансирование и на что Украина реально может рассчитывать", – сказал он.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Объединенных Арабских Эмиратах 23 января начнется первая трехсторонняя встреча с участием Украины, США и государства-агрессора России. Инициатором этих переговоров был Вашингтон. Уже в четверг американская команда поедет в Москву. Представители США, как уточнил Зеленский, ждали его встречи с президентом Дональдом Трампом.

