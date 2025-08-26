'Я умный человек': Трамп заявил, что не любит диктаторов и себя таковым не считает

Президент США Дональд Трамп ответил на упреки, что он действует как диктатор, разворачивая федеральные правоохранительные органы в городах для борьбы с преступностью. Он пообещал, что будет продолжать это делать, хотя себя и не считает диктатором.

Об этом Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме. Он дал пресс-конференцию перед подписанием указов, которые отменяют безналичный залог и криминализируют сжигание национального флага.

По словам Трампа, многим американцам, возможно, и хотелось бы диктатора у власти.

"Но я не люблю диктаторов, я – не диктатор. Я человек с большим здравым смыслом, и я умный человек", – сказал глава Белого дома.

Он прокомментировал критику демократов в свой адрес. Трамп заявил, что города, которые они возглавляют, неблагодарны его администрации за вмешательство в борьбу с преступностью.

"Как вы все знаете, Чикаго сейчас является местом массовых убийств. А они этого не признают. Они говорят: "Нам он не нужен, свобода, свобода, он – диктатор, он – диктатор", – пожаловался Трамп.

Президент США пообещал продолжить борьбу с преступностью в стране, в частности путем развертывания федеральных правоохранительных органов в городах для проведения массовых арестов. Первым таким городом стал Вашингтон.

Трамп намекнул, что будет оказывать помощь городам, отправляя федеральных правоохранителей или путем федерализации Нацгвардии, подчиненной штатам. При этом он назвал "больными" тех, кто неблагодарен за это.

"Когда я вижу, что происходит с нашими городами, и мы отправляем войска, вместо того, чтобы нас хвалили, они говорят: "Вы пытаетесь захватить республику". Эти люди – больны", – сказал американский лидер.

Трамп утверждает, что несмотря на данные СМИ, которые показывают снижение количества насильственных преступлений в городах по всей стране, эти цифры неправдивы. Министерство юстиции расследует деятельность полиции округа Колумбия, в котором расположен Вашингтон, относительно вероятного манипулирования статистикой насильственных преступлений.

Что предшествовало

Дональд Трамп заявил, что подчиняет федеральным властям полицию города Вашингтон, а также применяет свои полномочия для развертывания подразделений Нацгвардии в столице США, чтобы обеспечить "общественную безопасность".

Он направил около 2000 военнослужащих в Вашингтон, где традиционно сильны позиции демократов, и, по сообщениям американских СМИ, в ближайшие недели до 1700 военнослужащих могут быть мобилизованы еще в 19 штатах. Трамп уже намекнул, что может направить войска в Нью-Йорк и Чикаго.

Как утверждают в Белом доме, с начала операции в Вашингтоне были произведены сотни арестов. Выступая в Овальном кабинете в пятницу, Трамп заявил, что миссия принесла "полную безопасность" в Вашингтон, поскольку ранее "округ Колумбия был адом".

Кроме того, президент США пригрозил отправить войска Национальной гвардии в город Балтимор, обострив конфликт с губернатором штата Мэриленд Уэсом Муром. Слова Трампа стали ответом на приглашение губернатора присоединиться к "прогулке безопасности" по городу.

Как сообщал OBOZ.UA, рейтинг президента США Дональда Трампа упал, недовольство американцев его действиями растет. 56% опрошенных американцев не одобряют его работу против 40% довольных действиями главы государства. Еще 4% респондентов не определились с ответом.

