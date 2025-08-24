Недовольство американцев действиями Трампа растет – опрос

Антирейтинг президента США Дональда Трампа на данный момент превышает его рейтинг. 56% опрошенных американцев не одобряют его работу против 40% довольных действиями главы государства. Еще 4% респондентов не определились с ответом.

Об этом свидетельствуют данные опроса The Economist/YouGov. Спустя семь месяцев после начала его второго срока на посту в Белом доме Трамп сталкивается с ростом недовольства граждан. За это время уровень одобрения его работы упал на 7% (с 47%).

70% американцев говорят, что они решительно одобряют или не одобряют работу Трампа, тогда как только 27% говорят, что они скорее одобряют или не одобряют.

И эти американцы с твердым мнением о работе Трампа не распределены поровну. Американцев, которые категорически не одобряют работу Трампа, значительно больше, чем тех, кто ее категорически одобряет. 47% взрослых граждан США категорически не одобряют действия Трампа, что вдвое больше, чем 23%, которые категорически одобряют то, что он делает.

В целом, большинство демократов не одобряют действия Трампа, а большинство республиканцев – одобряют. Но гораздо большая доля демократов говорит, что они категорически недовольны Трампом, чем доля республиканцев, которые категорически одобряют его действия (83% против 54%).

Так же 95% американцев, которые называют себя "очень либеральными", категорически не одобряют действия Трампа, по сравнению с 72% "очень консервативных", которые категорически его поддерживают.

Более месяца назад OBOZ.UA писал, что рейтинг неодобрения президента США Дональда Трампа достиг самого высокого уровня с начала его второго срока. 55% американцев не поддерживали действия лидера страны против 41%, которые поддерживают.

Еще 4% не уверены. Такие результаты показал опрос, проведенный The Economist/YouGov на 178-й день президентского срока Трампа.

