Президент США Дональд Трамп выразил разочарование тем, что Украина и Россия до сих пор не смогли достичь мирного соглашения для завершения полномасштабной войны. По его мнению, договоренность была вполне возможной.

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Об этом он заявил во время разговора с журналистами в Белом доме, комментируя ситуацию на международной арене и роль США в урегулировании глобальных конфликтов. Трамп отметил, что с самого начала войны считал возможным достижение компромисса между сторонами, но, по его словам, усилия для этого не были достаточными.

"Я очень разочарован в России, но я разочарован и в Украине, потому что, на мой взгляд, можно было бы достичь соглашения", – заявил он.

Трамп также подчеркнул масштабы потерь обеих стран, заявив, что каждую неделю гибнут тысячи людей.

"Украина и Россия теряют 5-6 тысяч человек в неделю. Это в основном военные, но также и мирные жители, потому что по ним наносят ракетные удары", – отметил лидер США.

Глава CША отметил ужасные условия, в которых живут мирные украинцы из-за постоянной угрозы обстрелов.

"Как бы вам понравилось жить в здании, если бы вы знали, что вечером есть большая вероятность, что в него попадет ракета? Это ужасно. Пожалуй, ужасно так жить", – добавил Трамп.

Он также похвалил свою внешнюю политику, в частности упоминая о достижениях на Ближнем Востоке и в Азии.

"Мы отлично поработали с Индией и Пакистаном, а также с Израилем", – заявил президент.

Трамп в очередной раз подчеркнул, что война в Украине не началась бы, если бы он оставался президентом США.

"Ни одна такая катастрофа не произошла бы, если бы я был президентом", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 июня глава МИД заявлял, что Россия до сих пор не ответила на поданные Украиной в Стамбуле конструктивные предложения по прекращению огня, зато "бросила на стол" ультиматумы. Учитывая то, что агрессор не впервые игнорирует любые мирные предложения, необходимо усилить давление на РФ и нанести сокрушительный удар по ее ключевым секторам.

Крым этого для того, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров, экономических санкций недостаточно. Ключевым фактором для осуществления кампании давления на Россию остается продолжение западной военной помощи Украине. Такого мнения придерживаются аналитики американского Института изучения войны.

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