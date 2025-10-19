"Я очень хорошо относился к Зеленскому": Трамп сделал заявление о возможной передаче Украине дальнобойного оружия

Президент США Дональд Трамп сделал заявление относительно возможной поставки Украине дальнобойного оружия. Он пожаловался, что Соединенные Штаты "не могут передать Украине все имеющееся оружие".

Об этом Трамп сказал в интервью Fox News. По его словам, он всегда хорошо относился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и к Украине в целом.

Однако, как говорит американский лидер, он не готов рисковать интересами США.

"Мы не можем отдать все наше оружие Украине. Я был очень добр к Зеленскому и к Украине, но я не могу ставить под угрозу интересы США", – сказал Трамп.

При этом, он отметил, что вопрос поставки "Томагавков" Украине до сих пор рассматривается.

"Украина спрашивала, может ли она получить "Томагавки". И я рассматриваю это (...). Но нам надо помнить одну вещь. Они нужны и нам самим", – добавил президент США.

– 17 октября Владимир Зеленский встречался с Дональдом Трампом в Вашингтоне. После этого стало известно, что США отложили поставки ракет Tomahawk Украине.

– По данным СМИ, Трамп во время переговоров ясно дал понять, что передача Tomahawk пока обсуждаться не будет. Однако президент США не закрыл этот вопрос полностью.

