Разошлись в мыслях, но дверь не закрыта: в CNN назвали причину отказа США предоставить Украине 'Томагавки'

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский разошлись во мнениях относительно будущего войны в Украине после своей встречи в Белом доме. Трамп ясно дал понять, что пока украинская армия не получит ракеты большой дальности Tomahawk.

Однако американский лидер не закрыл полностью вопрос о поставке ракет в Украину. Об этом сообщает CNN со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.

В Белом доме была напряженная беседа

Источников, знакомые с ситуацией, описали беседу Трампа и Зеленского как "напряженную, откровенную и временами неловкую". В "прямом и честном" разговоре Трамп ясно дал понять, что пока украинский лидер не получит ракеты большой дальности, способные долететь до самых дальних уголков России.

Один из чиновников заявил, что у Трампа сложилось впечатление, что Украина якобы стремится к эскалации и затягиванию конфликта, и он обеспокоен возможными потерями во время предстоящей суровой зимы. Вскоре после окончания встречи Трамп выступил за прекращение огня вдоль нынешних линий фронта и призвал положить конец убийствам.

Американский президент сказал, что это связано с "реалиями того места, где произошел конфликт", утверждая, что, по словам одного из чиновников, было слишком много разрушений и слишком много убийств.

Вопрос по ракетах не закрыт

Президент Трамп не исключил возможность отправки США крылатых ракет большой дальности Tomahawk в Украину во время своего телефонного разговора с диктатором России Владимиром Путиным.

По словам американских официальных лиц, президент США, как публично, так и в частном порядке, в последние недели проявлял большую готовность разрешить Украине получить ракеты большой дальности. Администрация разработала планы поставок оружия Украине на случай, если Трамп отдаст соответствующий приказ. Они подчёркивают, что он может сделать это в любое время, если сочтёт это правильным.

Что известно о Tomahawk

Крылатая ракета Tomahawk – это американская дозвуковая крылатая ракета большой дальности, предназначенная для поражения наземных или надводных целей. Она является одним из основных ударных средств флота США. В настоящее время существует также наземное базирование в составе комплекса.

Дальность ракеты варьируется в зависимости от модификации. Классические варианты – 1600-1800 км (модификации Block IV и Block V могут достигать 1600 км и более). Боевая часть может быть ядерной (ранние модификации), кассетной или моноблочной (осколочно-фугасной, бронебойной, проникающей), массой около 450 кг. Ракета Tomahawk имеет низкую высоту полета (30-50 м), складывающиеся крылья и возможность перенацеливания в полете (в современных модификациях).

Ракеты Tomahawk официально состоят на вооружении США и Великобритании. Производство и экспорт этих ракет строго контролируются Пентагоном.

Tomahawk изначально разрабатывался для морского базирования на надводных кораблях и подводных лодках. Основная система запуска на современных американских надводных кораблях включает вертикальные пусковые установки Mk 41.

Наземное базирование ракет представляет собой комплекс Typhon. Это мобильная наземная пусковая установка, разработанная США после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Предназначена для запуска ракет Tomahawk, а также SM-6.

Напомним, военно-политическое руководство России по-прежнему привержено своим риторическим усилиям, направленным на то, чтобы отговорить США от передачи ракет Tomahawk Украине. Кремлевские чиновники не устают повторять, что поставка этих крылатых ракет "станет очень серьёзной эскалацией".

Как сообщал OBOZ.UA, американские крылатые ракеты Tomahawk оказались в центре внимания мировой общественности и стали серьезным предметом обсуждения между Киевом и Вашингтоном. Частично вопрос этих систем вооружения президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп уже обсудили, однако есть определенные нюансы, которые невозможно обсудить по телефону.

