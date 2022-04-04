'Я не вижу заявления членов Совета Безопасности!' Данилов пристыдил ООН за молчание насчет резни в Буче

Секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов осудил Совет Безопасности ООН за то, что его члены молчат о зверствах российских оккупантов в Буче и других населенных пунктах Киевской области. Там захватчики убили и замучили до смерти сотни мирных жителей.

Об этом Данилов сказал в эфире украинского телевидения. Он заявил, что после того, как открылась эта страшная правда, Совбез ООН наконец должен собраться и решить, кто должен входить в его состав, а кто – нет.

"Я не вижу заявления членов Совета безопасности ООН. Есть у нас такой институт в мире. Я считаю, что после того, что произошло в Буче, после того, как стало известно всему миру, они должны были срочно собраться и дать оценку этому всему", – с укором сказал Данилов.

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Он добавил, что некоторые страны – Литва, Латвия, Эстония, Польша – понимают, что сейчас происходит в Украине по вине России. А вот власти Германии в то же время больше беспокоятся о собственном благосостоянии, чем о жизнях невинных людей.

Такая позиция отдельных государств, по словам Данилова, недопустима.

Напомним, что бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что после того, как фото зверств российских оккупантов в Буче под Киевом облетели весь мир, у ООН есть только два варианта действий. Она должна исключить РФ из Совета по правам человека или самораспуститься.

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