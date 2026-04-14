Смотрите, как интересно. В публичной плоскости начинают прямо обсуждать, что благодаря особому отношению центральной власти к Игорю Терехову харьковские коммунальные предприятия уже накопили около 31 млрд грн долгов перед государственными компаниями. В частности за электроэнергию, которую "бесплатное" метро покупает у режиссера сериала Слуга народа.

Що на це відповідає Терехов? Згадує, що уряд винен йому ще 17,5 млрд грн.

При цьому питання різниці в тарифах – це загальнонаціональна проблема. Влада справді має компенсувати різницю в тарифах на електроенергію для водоканалів за час війни, але НКРЕКП не затвердила нові тарифи нікому, тому формально нікому нічого не винні. Ці витрати зараз несуть усі міста, усі окрім Харкова. Ті ж самі прифронтові Запоріжжя, Чернігів та Дніпро не мають подібного ставлення до своїх громад.

Звичайно, якщо не планувати розраховуватися з боргами – очікуючи, що їх потім просто спишуть, – з’являється ресурс на показові речі: безкоштовний транспорт, зоопарк, благоустрій, і що ще там ставлять у приклад іншим містам?

Разом з тим давайте згадаємо, що саме на відновлення Харківщини держава витрачає сотні мільйонів – у тому числі на будівництво шкіл і ліцеїв, які знову знищуються ракетними ударами там, де фактично не залишилось дітей. Гроші вкладаються в об’єкти в зоні постійного ризику без відповіді на просте питання: який очікуваний результат від цих витрат?

Політичний трек просування Ігоря Терехова, як ефективного менеджера досить не дешеве задоволення для всіх українців без виключення. Майбутня партія Терехова, Кіма та Арахамії, як би вона не називалась, грає по-крупному – 31 млрд уже освоєно, і тепер вимагають ще 17,5 млрд. І найцікавіше, що їм за це нічого не буде. Або ні, буде - знову отримають ордени та медалі, тому що саме правляча партія підтримує все це.