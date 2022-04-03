После Бучи у ООН есть только два пути: Климкин заявил о поворотном моменте в отношениях с Западом

После того, как фото зверств российских оккупантов в Буче под Киевом облетели весь мир, у Организации объединенных наций есть только два варианта действий. Она должна исключить РФ из Совета по правам человека либо же самораспуститься.

Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины (2014-2019) Павел Климкин. В частности, в своем Facebook он написал, что ООН следует "немедленно исключить Россию из Совета по правам человека".

"Такое же требование должны быть направлены в Международный Суд в Гааге", – подчеркнул бывший глава украинского МИДа.

По словам Климкина, в противном случае ООН должна самораспуститься как организация, "которая окончательно потеряла моральную, даже не политическую, основу для своей деятельности".

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Он также напомнил, что 1939 году Советский Союз после нападения на Финляндию был исключен из Лиги наций.

"Пора повторить историю. Если это не удастся, ее можно распускать: поддержка преступников – тоже преступление, и ООН должна понести за это ответственность", – заявил Климкин.

Как сообщал OBOZREVATEL, мировая пресса на первых полосах написала о зверствах вражеских войск в Буче на Киевщине. Так, что в освобожденном городе нашли братскую могилу с 280 убитыми. Тела мирных жителей лежали прямо на земле со связанными руками.

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