"Я не собираюсь тратить свое время": Трамп назвал условие новой встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп обозначил свою позицию относительно возможных переговоров с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, любая встреча между лидерами должна состояться только при конкретном условии.

Речь идет о готовности сторон говорить о мире в Украине. Об этом Трамп заявил в субботу, 25 октября.

"Я встречусь с Путиным только при условии, что будет полное понимание о заключении соглашения о мире в Украине", - сказал он.

Американский лидер подчеркнул, что не видит смысла в дипломатических контактах без реальных предпосылок для достижения договоренностей.

"Нам надо знать, что мы собираемся заключить соглашение (по завершению войны в Украине, - ред.). Я не собираюсь тратить свое время", - ответил президент США на вопрос, что должна сделать Москва для встречи с ним.

Также он добавил, что Китай значительно сокращает закупки российской нефти, а Индия вообще прекратила закупки.

"Я это обсуждаю. Но знаете, вы больше с индийцами? Я не знаю, вы, наверное, видели это сегодня, Китай очень существенно сокращает закупки российской нефти, а Индия полностью сокращает их. И мы ввели санкции", - добавил Трамп.