'Я не доверяю Путину': Зеленский рассказал, о каких гарантиях безопасности для Украины говорил с Трампом

Президент Владимир Зеленский во время разговора с американским коллегой Дональдом Трампом сказал, что прекращение огня на фронте невозможно без предоставления гарантий безопасности, поскольку доверять России нельзя. Если США не хотят вступления Украины в НАТО, такие гарантии могут быть другими, но более дорогими – в частности, в виде размещения 100 тысяч иностранных военных на украинской территории.

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Об этом Зеленский рассказал журналистам во время рабочей поездки на Хмельницкую АЭС в четверг, 13 февраля. Он, в частности, сказал, что во время разговора с Трампом указал на опасность для американских войск в Европе.

"Я сказал, есть ваши американские бригады, это натовские войска, и они находятся на территории Европы, и если будет вторжение быстрое – а если оно будет, оно будет быстрое – ваши военные будут воевать. И мы не можем говорить только о профитс (с англ. прибыль. – Ред.), потому что финансисты говорят, в чем профитс, интерес? Я ему говорю: сохранить просто жизнь ваших людей, потому что там где-то 100 тысяч американского контингента в Европе находятся и они будут воевать и не все выживут, потому что это война и потому что это "русские", – сказал Зеленский.

Он назвал телефонный разговор с Трампом хорошим. Он длился около часа, рассказал президент Украины.

По его словам, "говорили о многом" и в США "поражены нашими действиями, действиями военных и людей, гражданских".

"О НАТО мы не говорили. Я ему сказал, что без гарантий безопасности это (перемирие. – Ред.) просто невозможно, и он сказал, кажется, публично, что ему кажется, что Путин хочет мира, окончания войны, и он сказал, что "я знаю, что и ты хочешь". Я сказал: да, но вы разговариваете с Путиным как с лидером государства России, а я разговариваю с вами и думаю о нем как о враге. И мне кажется, я в большей реальности нахожусь, и потому я сказал: я не доверяю", – рассказал президент.

Зеленский добавил: он не верит, что войну можно завершить легко, поэтому Украине необходимы гарантии безопасности:

"Если вы, мы очень верим, сможете его заставить, закончить справедливо для нас войну, слава Богу, но я не очень верю, что это так легко сделать. И поэтому я и сказал, что гарантии безопасности для нас безусловно, – это приоритет и гарантий без вас мы не видим. Какие они – давайте говорить. Я знаю, что американцы не хотят, чтобы мы были в НАТО, честно, и это будет очень сложно для нас".

Президент добавил, что временное прекращение огня уже было в этой войне – "пищевое или продуктовое перемирие", "коридор, по сути, по содержанию сисфайер на воде в Черном море", и россияне его сорвали.

"Мы с Турцией и с "русскими" договаривались, что будет у нас – все равно сорвали. То есть они будут срывать все в любом случае, поэтому без гарантий безопасности нельзя. Что это, гарантии безопасности? НАТО? Сильное оружие, ракеты? Ядерное оружие? Какой-то сдерживающий пакет. Или, как я сказал, тогда строим НАТО в Украине? И тогда здесь НАТО – реально оружие от вас, контингент от американцев, европейцев не 5-7 тысяч, об этом как-то говорили", – сказал Зеленский журналистам.

Он рассказал, что дал военным задачу – "посчитать и показать точки".

"Мы нарисовали карту. Если что, у нас все готово, в принципе я в Мюнхене могу об этом говорить, ну да, не очень открыто, но там нужно 100 тысяч человек. Ну, это не о пяти тысячах. А если об армии говорить, то 40 млрд дефицита. А если напротив – Россия и плюс то, что они увеличиваются где-то на 150 тысяч в 2025 году, это значит, что нам нужно будет увеличиться в полтора раза. То есть берем 40 млрд дефицита, а у нас почти весь бюджет – это оборонка, так к 40 еще нужно добавить где-то 15-20", – сказал президент.

Он подчеркнул, что гарантии безопасности в форме вступления в Украину являются более дешевым вариантом:

"Так что дешевле, НАТО или это? Если это, то окей. Я думаю, что наши люди в принципе будут удовлетворены, если Украина будет иметь такую армию, как имеет сегодня армия НАТО в Европе. Потому что в принципе там 82 бригады, у нас 110, и у нас будет армия больше в два раза, чем армия Европы. Я думаю, что это вариант. Хотя еще раз подчеркиваю, НАТО дешевле".

Как сообщал OBOZ.UA, 12 февраля Зеленский провел разговор с Трампом. По словам украинского лидера, были обсуждены "возможности достичь мира", готовность работать вместе на уровне команд, технологические возможности, в том числе дроны и другие современные производства.

Трамп накануне заявил, что Украина "вряд ли вернет" все территории, а возвращение к границам 2014 года назвал "невероятным". Он также сказал, что не видит угрозы в прямом диалоге с РФ без участия президента Зеленского, и поддержал заявление главы Пентагона о том, что вступление Украины в НАТО нереалистично.

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