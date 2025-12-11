'Я не буду допускать никаких спекуляций': Зеленский обсудил с нардепами возможность проведения выборов в условиях военного положения

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление относительно возможных выборов в стране во время войны. Он отметил, что предметно обсуждал этот вопрос с представителями Верховной Рады.

Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении к украинцам 10 декабря. По словам главы государства, он ждет от Рады предложений по выборам президента.

"Я не буду допускать никаких спекуляций против Украины, если партнеры, в частности наш ключевой партнер в Вашингтоне, так много и так конкретно говорят о выборах в Украине в условиях правового режима военного положения, мы должны дать украинские законные ответы на каждый вопрос и каждое сомнение", – подчеркнул президент.

Зеленский подчеркнул, что хоть это сделать не просто, давление относительно выборов Украине сейчас "точно не нужно".

"Ожидаю, что народные депутаты предложат свое видение", – сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что вызовы безопасности зависят от западных партнеров, а политические и юридические – "должны получить ответы от Украины, и это будет".

Что предшествовало

Белый дом настаивает на проведении выборов в Украине. Президент США Дональд Трамп в интервью Politico, опубликованном 9 декабря, заявил, что "время пришло", несмотря на то, что Конституция Украины не позволяет проводить выборы во время войны.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов провести выборыв охваченной войной стране, если США и другие партнеры смогут создать безопасные условия, необходимые для проведения голосования.

Глава государства сказал, что обратится к парламенту с просьбой о законодательных изменениях, если будет договорено о прекращении огня и введены меры безопасности.

"Поскольку этот вопрос сегодня поднимает президент США, я отвечу коротко — я готов к выборам. Мало того, я прошу сейчас США помочь мне, можно вместе с европейскими коллегами, обеспечить безопасность для проведения выборов, и тогда следующие 60-90 дней Украина будет готова к проведению выборов", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в интервью Fox News Зеленский уже объяснял, что, прежде чем организовывать проведение выборов, Украина нуждается в обеспечении безопасности избирательного процесса. Глава государства отмечал, чтоУкраина могла бы провести выборы президента – но при условии прекращения огня на фронте.

