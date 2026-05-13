'Я лично одобрил дополнительный персонал туда': Хегсет признал, что американские военные в Украине перенимают опыт ВСУ

Американские чиновники из Пентагона вместе с военными США во времена второго срока Дональда Трампа на посту президента неоднократно посещали Украину для освоения украинского опыта современной войны. Прежде всего американцев интересует опыт так называемой "войны дронов " – как защита от боевых БПЛА, так и удары беспилотниками.

Это во время слушаний в Конгрессе США признал глава Пентагона Пит Хегсет. Неудобный вопрос по Украине министру задал республиканец Митч Макконнелл-младший.

Силиконовая долина войны

По словам сенатора, глава американских сухопутных войск (и спецпосланник-переговорщик Трампа, – OBOZ.UA) Дэн Дрисколл назвал Украину "Силиконовой долиной войны". Однако существует предположение, что текущее окружение американского президента "запрещает путешествовать в Украину" с любыми целями, в том числе изучать военный опыт.

Но глава Пентагона опроверг это предположение.

"У нас много высокопоставленных чиновников путешествовали туда, и мы узнали очень много нового. На самом деле, я лично одобрил дополнительный персонал туда, чтобы учиться непосредственно на поле боя работе с дронами – как в наступлении, так и в обороне. Мы усваиваем каждый возможный урок из того конфликта и в реальном времени встраиваем его в то, как мы обороняемся и переходим в наступление. Сейчас наступает эра, когда доминирование дронов является необходимостью", – сказал Пит Хегсет.

Глава Пентагона добавил, что именно поэтому оборонный бюджет, который сейчас предлагает окружение Трампа к принятию законодателям, "тратит столько на доминирование дронов".

В свою очередь сенатор Крис Кунс назвал Украину лидером в разработке технологий дронов и противодронной борьбы. Он отметил, что США, воюя с Ираном, сами столкнулись с проблемой дешевых и массовых "Шахедов", – и Вашингтону следует осознать, что Украина уже имеет ответ на эту угрозу.

Что предшествовало

Еще в самом начале войны США и Ирана американцам любимый Трампом вещатель рассказывал о "хороших американских дронах-перехватчиках", благодаря которым США якобы господствует в воздухе, несмотря на иранские беспилотники. В качестве доказательства Fox News показывал... украинские дроны.

Американские военные на самом деле только в конце апреля таки внедрили украинскую технологию борьбы с дронами – на ключевой авиабазе ВВС США "Принц Султан" в Саудовской Аравии. Цель заключается в стремлении остановить иранские воздушные атаки.

Это событие произошло через месяц после того, как Трамп публично отклонил предложение президента Украины Владимира Зеленского оказать помощь в борьбе с ударами иранских дронов.

Что интересно – именно Дэн Дрисколл ранее рассказывал, что США перебросили на Ближний Восток около 10 тысяч дронов-перехватчиков, разработанных при участии украинских инженеров.

