'Мужественно и успешно противостоят агрессии РФ': американский сенатор похвалил украинцев за лучшие технологии дронов и противодронов. Видео

Американский сенатор-демократ от штата Делавэр Крис Кунс похвалил украинцев, которые успешно дают отпор российской агрессии. Он отметил то, что Украина внедрила инновации на поле боя в сфере дронов и противодействия им.

Об этом Кунс сказал во вторник, 12 мая, во время слушаний в Конгрессе. По его словам, в Украине разработали "самые смертоносные и мощные в мире технологии" для создания БпЛА и борьбы с ними.

Сенатор отметил, что Соединенные Штаты должны осознать и принять этот факт.

"На важнейшем испытательном поле – поле боя в Украине, где украинцы храбро и успешно борются против российской агрессии – они внедрили инновации. Они разработали самые смертоносные и мощные в мире технологии для создания дронов и противодронной борьбы", – сказал Кунс.

Он отметил, что Штаты, которые ведут войну против Ирана, сейчас имеют проблему именно потому, что Тегеран имеет возможность использовать тысячи дешевых и эффективных "Шахедов" для ударов по странам региона и атак на гражданское судоходство.

"Кто лучший в мире по перехвату дронов Shahed? Украина", – подчеркнул политик.

