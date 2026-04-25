'Я хотел бы понимать идеологию': Бродский рассказал, на что надо обращать внимание, глядя на Залужного и Буданова. Видео

Если бы в Украине выборы проходили сейчас, известный украинский предприниматель Михаил Бродский отдал бы свой голос или за бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, или за бывшего главу Главного управления разведки Кирилла Буданова. В любом случае надо смотреть, какую идеологию предлагают кандидаты и кто будет в их командах, но уже сейчас векторы движения, которые предлагают указанные лица, понятны.

Об этом председатель редакционного совета OBOZ.UA, президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский рассказал в интервью. Правда, Михаил Юрьевич подчеркнул, что пока не слышал от этих госслужащих желания баллотироваться на пост президента.

Надо смотреть

"Я бы поддержал и Залужного, и Буданова. Например, берем Залужного, или берем Буданова – я верю, что у них есть желание вот ту точку прийти. И я буду и того, другого, пожалуй, поддерживать. Если услышу (об их желании), потому что я пока не слышал", – сказал Михаил Юрьевич и добавил, что также хочет от действующего президента "услышать, куда мы идем".

Отдельно Михаил Бродский отметил, что надо точно знать команды кандидатов и идеологию, которую они предлагают

"Услышу, а потом я посмотрю, кто с ними. И всем рекомендую посмотреть. Потому что все, кто с ними в команде – это векторы, которые будут задавать и менять движение... Я хотел бы знать и их идеологию", – отметил Михаил Юрьевич.

Благосостояние для всех

В качестве такой, понятной для всех идеологии он привел в пример векторы движения канцлера ФРГ Людвига Эргарда.

"Благосостояние для всех, как говорил Эргарт. Построим лучшую жизнь для людей за счет рыночной экономики и конкуренции, говорил Эргарт, мой экономический кумир. И он всегда говорил, что сначала мы строим бюджет – не по доходам, мы строим его по расходам", – отметил Михаил Бродский.

Людвиг Эрхард был канцлером ФРГ в 1963-1966 годах, а до этого был министром экономики в послевоенной Германии. Именно он является инициатором экономических реформ в ФРГ на основе "социальной рыночной экономики".

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, Валерий Залужный сам неоднократно утверждал, что его "позиция неизменна: пока идет война, выборы в Украине в ее государственные органы невозможны". Такую же позицию декларировал и Кирилл Буданов.

Несмотря на это, во время опросов и зимой, и весной 2026 года, украинцы сказали, что если выборы все же состоятся в ближайшее время, то в парламент они выбрали бы партию Залужного (за которую готовы голосовать 17%); партию Буданова (15,8%); и партию Зеленского (15,2%).

Так же украинцы голосовали бы и на выборах президента страны.

Комментируя эти вопросы, сам Зеленский отметил: пока идет война, ни о каких выборах не может быть речи. Также он сомневается, что вообще будет выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах.

