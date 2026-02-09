Выборы в Раду: партия Залужного, 'Евросолидарность' и партия Буданова лидируют в рейтинге — опрос

Украинцы сказали, за кого будут голосовать, если парламентские выборы все же состоятся в ближайшее время. Партия Залужного, "Европейская Солидарность" и партия Буданова лидируют в результатах опроса, проведенного New Image Marketing Group.

Видео дня

Об этом сообщает издание"Деловая столица". Опрос проводился 1-3 февраля.

Среди респондентов, которые определились с выбором и пойдут голосовать, за партию Валерия Залужного готовы голосовать 17%; за "Европейскую солидарность" – 15,9%; за партию Кирилла Буданова – 15,8%; за партию Владимира Зеленского – 15,2%; за партию Дмитрия Разумкова – 7,4%.

При этом по сравнению с декабрем 2025-го потеряли потенциальные голоса партия Залужного – 2,1%; партия Зеленского – 1,2%; партия Разумкова – 0,5%.

Зато "Европейская солидарность" увеличила поддержку на 1,8%; партия Буданова – на 4,8%.

Опрос проводился 1-3 февраля в Украине, кроме временно оккупированных территорий Донецкой, Запорожской, Луганской, Херсонской областей и Крыма. В нем приняли участие 800 респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 3,54%.