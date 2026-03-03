Зеленский ответил на вопрос о выборах в Украине: будет ли баллотироваться

Президент Владимир Зеленский в очередной раз прокомментировал ситуацию, связанную с проведением выборов в Украине. Глава государства подчеркнул, что пока продолжается война, ни о каких выборах не может быть речи.

Также он сомневается, что будет выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах. Об этом Зеленский рассказал в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Выборы и война

По словам Зеленского, выборы в Украине состоятся только после окончатся российской вооруженной агрессии. Президент отметил, что в случае временного прекращения огня, этот период не будет использован для организации и проведения выборов.

Кроме того, Зеленский поставил под сомнение готовность выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах. По его словам, он будет отталкиваться от того, чего захотят украинцы.

"Вопрос: когда мы можем провести выборы? Они, безусловно, будут после окончания войны, а не во время временного прекращения огня. И я совсем не уверен, что буду баллотироваться, я посмотрю, чего хотят украинцы", – рассказал Зеленский.

Почему не было выборов

В 2024 году в Украине должны были состояться президентские выборы. Но после полномасштабного вторжения России было введено военное положение, чтобы сосредоточить все усилия государства на отражении агрессии.

Согласно статье 19 Закона Украины "О правовом режиме военного положения", в условиях военного положения запрещается проведение выборов президента Украины, а также выборов в Верховную Раду и органы местного самоуправления. Также запрещается проведение всеукраинских и местных референдумов.

При этом законодательство предусматривает сохранение непрерывности власти в условиях военного положения. Согласно Конституции Украины, в случае введения военного или чрезвычайного положения полномочия Верховной Рады продлеваются до дня первого заседания первой сессии после отмены военного или чрезвычайного положения. Полномочия действующего президента продолжаются до вступления на пост новоизбранного главы государства, выборы которого проводятся после отмены военного положения.

Напомним, Россия настаивает на нелегитимности украинской власти как препятствии к заключению мирного соглашения и требует проведения выборов в Украине. В то же время Москва делает все, чтобы эти выборы не состоялись, в частности отказываясь от прекращения огня.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что страна-агрессор Россия стремится заменить украинского президента, манипулируя темой выборов. В случае хотя бы двухмесячного перемирия глава государства готов инициировать проведение голосования.

