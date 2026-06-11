Иран снова объявил о закрытии Ормузского пролива: грозится топить любые суда

Утром 11 июня иранское военное командование объявило о полном закрытии Ормузского пролива. В Тегеране объяснили, что приняли такое решение "на фоне эскалации и враждебных действий в регионе".

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Иранские войска угрожают топить каждое судно, которое попытается пройти через против. Об этом сообщает информационное агентство "Анадолу".

Новое обострение на Ближнем Востоке

Штаб-квартира высшего органа оперативного военного управления Ирана "Хатам аль-Анбия" обнародовала заявление, в котором сообщила, что стратегически важный водный путь закрыт для всего движения, включая нефтяные танкеры и коммерческие суда. Подчиненное верховному лидеру Ирана ведомство заявило, что решило пойти на такой шаг из-за "нестабильной ситуации в регионе".

Также в заявлении предупреждалось, что любое движение через пролив будет преследоваться иранскими войсками. В очередной блокировке Ормузского пролива иранцы обвинили Соединенные Штаты и пожаловались на "американскую агрессию".

Что предшествовало

В ночь на 11 июня на Ближнем Востоке произошел мощный виток эскалации, вылившийся в масштабный обмен ударами между США, Ираном и их союзниками. По приказу президента Дональда Трампа американские войска осуществили массированные авиаудары по объектам на территории Ирана.

Центральное командование США (CENTCOM) задействовало авиацию, силы Корпуса морской пехоты и флот. С эсминца USS Michael Murphy и других кораблей в Аравийском море было выпущено десятки крылатых ракет Tomahawk.

Трамп санкционировал удары в ответ на срыв мирных переговоров и недавнее уничтожение иранцами американского вертолета Apache в Ормузском проливе.

Корпус стражей исламской революции сразу после американской атаки отчитался об ударах по американским военным объектам. Иранские террористы заявили о пуске 12 баллистических ракет по авиабазе Аль-Азрак в Иордании, где размещены американские силы. Иранская сторона утверждает, что атаковала центр управления и уничтожила несколько истребителей.

Иранские беспилотники также атаковали объекты, связанные с силами США и их союзников в Кувейте и Бахрейне. Из-за угрозы прилетов Кувейт временно полностью закрывал свое воздушное пространство.

Напомним, днем 10 июня президент США провел встречу со своей командой по национальной безопасности в ситуационной комнате и там обсудил потенциальные атаки по Исламской Республике.

Как писал OBOZ.UA, Трамп сказал, что что Тегерану придется "заплатить цену" за то, что он так долго ведет переговоры. В то же время республиканец до сих пор считает, что сможет заключить сделку – даже несмотря на то, что США нанесли ответные удары по Ирану во вторник вечером, заявлял высокопоставленный чиновник Белого дома.

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