Президент США Дональд Трамп разочарован тем, что его контакты с Россией "ни к чему не приводят". Глава Белого дома хочет увидеть конкретные шаги для завершения российско-украинского конфликта.

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При этом терпение Трампа по отношению к России не безгранично. Об этом в интервью на телеканале Fox News рассказал госсекретарь США Марко Рубио.

Терпение Трампа подходит к концу

По словам Рубио, американский президент все еще заинтересован в урегулировании войны в Украине и хочет увидеть конкретные шаги для завершения конфликта. В то же время госсекретарь США подчеркнул, что президент Трамп теряет терпение по отношению к России и разочарован, что контакты с Москвой не приводят к прекращению огня.

"Прежде всего, я думаю, что все должны быть очень рады тому, что американский президент, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сосредоточен на мире. Он ничего не хочет больше, чем быть частью мирных соглашений, останавливать войны, предотвращать войны, заканчивать войны", – заявил Рубио.

Контакты с Путиным не принесли результата

Госсекретарь США повторил традиционный для команды Трампа нарратив о том, что, если бы Трамп был президентом, Россия якобы не начала полномасштабную агрессию в отношении Украины. При этом Рубио отмечает, что сейчас Трамп делает все возможное, чтобы положить конец войне.

"Это не его война. Он не начинал этой войны. Этого никогда бы не произошло, будь он президентом. Но это вышло. Он унаследовал это. И он сделал все возможное, чтобы положить этому конец", – сказал госсекретарь США.

Также Рубио заявил, что президент США все больше расстраивается из-за того, что, несмотря на очень хорошие отношения с российским диктатормо Путиным и телефонные звонки, это ни к чему не приводит.

"Поэтому пора действовать. И я думаю, что президент четко дал это понять. Он теряет терпение. Он теряет готовность продолжать ждать, пока российская сторона сделает что-то, чтобы покончить с этой войной, которая не была его войной. Но он хочет, чтобы она закончилась", – заявил Рубио.

Что предшествовало

Несколько дней назад президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп снова заявил, что не исключает введения против страны-агрессора России вторичных санкций. Причем, по его словам, эти ограничения возможны раньше, чем закончится его 50-дневное ожидание прекращения огня.

Также Трамп прокомментировал возможную встречу российского диктатора и украинского президента Владимира Зеленского. Она должна была быть еще 3 месяца назад, отметил американец, но пообещал, что она "непременно будет".

Напомним, 23 июля в Стамбуле состоялся третий раунд переговоров Украины и России, во время которого украинская сторона предложила до конца августа провести встречу Зеленского и Путина с участием президентов США и Турции. В МИД Украины также отметили, что Зеленский готов к встрече с Путиным в любое время – если тот наконец решится.

Ранее глава делегации россиян Владимир Мединский заявил, что позиции в меморандумах сторон "очень далеки друг от друга, а встреча глав Украины и РФ должна "поставить точку" – сначала якобы нужно понять, что обсуждать.

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