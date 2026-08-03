«Я 12 лет слушал сказки о вступлении»: Залужный заявил, что Украина никогда не войдет в НАТО

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил , что не верит в перспективу членства Украины в НАТО. Он призвал сосредоточиться на развитии других альянсов в сфере безопасности

Видео дня

Такую позицию он озвучил во время дискуссии о евроатлантической интеграции на общем совещании послов в Киеве. Хотя дипломата попросили прокомментировать участие Украины в коалиции JEF, он сначала высказался о перспективах членства в НАТО.

"Очень хорошо знаю НАТО. Год 12, пожалуй, лично занимался тем, чтобы мы освоили стандарты НАТО, и каждый год слушал сказки о том, что вот-вот-вот мы вступим в НАТО. Никогда мы в него, к сожалению, не вступим!", – подчеркнул Валерий Залужный.

По его словам, препятствием для вступления Украины в Альянс является то, что "невозможно присоединиться с тем уровнем развития, который есть у Вооруженных Сил Украины… к организации, которая руководствуется доктринами Второй мировой войны".

Посол также критически оценил нынешнее состояние НАТО. Он заявил, что НАТО, скорее всего, останется в нынешнем виде, а Украине понадобится еще около 12 лет, чтобы перейти на стандарты, необходимые для достижения соответствующего уровня.

В то же время Залужный отметил, что Украине нужны технологии, которые сейчас есть в странах НАТО. В частности , речь идет о сферах противоракетной обороны и космических возможностей.

Говоря о гарантиях безопасности, он высказал мнение, что Украина должна ориентироваться не на НАТО, а на другие военные союзы, которые могут сформироваться в будущем. По его словам, вероятно, речь идет о европейском военном блоке безопасности.

Также Залужный назвал эффективным механизмом гарантий безопасности членство Украины в коалиции JEF. В то же время он выразил сожаление, что Украина не работает над вступлением в это объединение.

Напомним, ранее Залужный заявил, что ситуация на фронте окончательно зашла в позиционный тупик. Из-за технологического прорыва и массового насыщения поля боя беспилотниками ведение классической войны стало невозможным, а в войне на истощение не будет победителей — только побежденные.

Также OBOZ.UA сообщал, что в апреле 2026 года Залужный рассказал, какой он видит победу Украины в войне с Россией. Посол утверждает, что первым индикатором победы в войне для украинцев станет ощущение абсолютной безопасности и осознание того, что боевые действия через несколько лет не начнутся снова.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!