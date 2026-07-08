"Зашла в тупик": Залужный объяснил, почему в войне в Украине не будет победителей

Ситуация на фронте окончательно зашла в позиционный тупик. Из-за технологического прорыва и массового насыщения поля боя беспилотниками ведение классической войны стало невозможным, а в войне на истощение не будет победителей – только побежденные.

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При этом такое положение обеих сторон легко было спрогнозировать еще в 2023 году. Об этом заявил бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

Технологический тупик и цена тактических успехов

По словам Залужного, поле боя подверглось радикальным изменениям из-за постоянной модернизации БПЛА. Сейчас ключевой проблемой для военных стала даже не оборона конкретных позиций, а элементарная возможность добраться до них, провести ротацию или эвакуацию.

Залужный отметил, что Россия все еще способна концентрировать ресурсы для выполнения локальных задач как это сейчас происходит в районе Константиновки, а ранее фиксировалось под Покровском и Мирноградом. Для Украины же из-за нехватки средств защиты от нового вооружения и невозможности постоянно терять людей такие операции становятся все более невыполнимыми. В итоге любые тактические действия осуществляются вне общей стратегии и не меняют общую картину.

Почему никто не выиграет в войне

Оценивая политические итоги, дипломат указал на то, что ни одна из сторон не достигла и не может достичь своих ключевых целей военным путем. Залужный отметил, что Россия не победила, так как ее первоначальные политические цели полностью провалены. Однако Кремль не собирается прекращать войну и признавать поражение.

В свою очередь Украина выстояла, не дав себя оккупировать, но любой будущий мирный договор будет крайне болезненным в территориальном вопросе, так как вернуть захваченные регионы военным путем пока невозможно.

Кроме того, Украина остается в глубокой финансовой и технологической зависимости от Запада, накапливая внутренние проблемы, в то время как Россия делает ставку на физическое и моральное истощение украинского общества.

Помощь Запада слабеет

Залужный констатировал очевидное ослабление международной помощи. По его мнению, "красивые фотосессии и форумы" создают лишь видимость единства вокруг Украины, но не консолидируют Европу для реальной борьбы. Кроме того, он считает, что ситуацию усугубляет отступление США от активной поддержки Украины и внутренние разногласия в Евросоюзе, а также требования со стороны ближайших европейских соседей.

По мнению Залужного, исход этой войны в конечном итоге решит общество, которому приходится справляться с колоссальным внутренним напряжением от постоянных воздушных ударов. При этом, по словам дипломата, рассчитывать на скорый решительный удар одной из сторон не стоит из-за непредсказуемости финансирования и невозможности накопить необходимые резервы.

Напомним, Залужный считает, что демобилизацию в Украине можно проводить только после масштабного реформирования системы комплектования армии и организации службы. В современных условиях призывы к демобилизации без системных изменений являются ничем иным как "политическим популизмом".

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле 2026 Залужный рассказал, какой видит победу Украины в войне с Россией. Посол утверждает, что первым индикатором победы в войне для украинцев станет ощущение абсолютной безопасности и осознание, что боевые действия через несколько лет не начнутся снова.

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