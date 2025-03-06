Выводы Евросовета по Украине подписали все государства ЕС кроме Венгрии – СМИ

Выводы Евросовета по Украине подписали 26 из 27 стран Европейского Союза. Все, кроме Венгрии. Премьер-министр страны Виктор Орбан отказался это делать.

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Такое заявление обнародовали некоторые СМИ. Они ссылаются на чиновника Евросоюза, который присутствовал на саммите лидеров.

"Прем’єр-міністр Венгрии Виктор Орбан отказался ставить подпись под выводами заседания внеочередного Европейского совета 6 марта о поддержке Украины. Текст согласовали 26 из 27 государств ЕС", – говорится в сообщении.

По словам неназванного чиновника, лидеры стран Евросоюза продолжают дискуссию по Украине за ужином.

"Еще были выводы Европейского совета по первому вопросу в повестке дня. А именно усиление обороны ЕС и план Урсулы фон дер Ляен Rearm Europe. Согласно ему Евросоюз может инвестировать дополнительных 800 млрд евро в оборону. И эти выводы были приняты всеми 27 государствами-членами. В том числе и Венгрия", – сказал он.

Ранее сообщалось, что глава государства Владимир Зеленский во время визита в Брюссель (Бельгия) в четверг, 6 марта, встретился с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен и президентом Европейского совета Антониу Коштой. Они обсудили ужесточение обороноспособности Украины и всей Европы.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Президента Украины пригласили на специальное заседание Европейского совета в Брюсселе 6 марта. В ОП анонсировали, что этот визит предусматривает важные переговоры с европейскими лидерами и руководством НАТО и выступление перед главами европейских государств.

– После прилета Владимира Зеленского встретили председатель Евросовета Антониу Кошта и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

– В Брюсселе глава нашего государства уже провел переговоры с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером.

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