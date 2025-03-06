ПВО, оружие и боеприпасы: Зеленский в Брюсселе обсудил с фон дер Ляйен и Коштой усиление обороноспособности Украины и Европы. Видео

Глава государства Владимир Зеленский в ходе визита в Брюссель (Бельгия) в четверг, 6 марта, встретился с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен и президентом Европейского совета Антониу Коштой. Они обсудили усиление обороноспособности Украины и всей Европы.

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В частности, речь шла о военной помощи нашим Силам обороны: противовоздушная оборона, оружие, боеприпасы, своевременные поставки, укрепление ОПК. Об этом Зеленский рассказал в Telegram, а также поделился видео.

Кроме того, политики обговорили переговоры по вступлению Украины в ЕС. Пресс-служба ОП на официальном сайте сообщила: Киев надеется, что главы Еврокомиссии и Евросовета будут способствовать открытию первого кластера "Основы".

Еще одной темой было усиление санкционного давления на Россию и противодействие обходу этих ограничений.

Зеленский поблагодарил за принятие 16-го санкционного пакета ЕС против РФ и призвал начать работу над 17-м, который должен усилить контроль над судами российского теневого флота.

"Спасибо за лидерство в обсуждении повышения обороноспособности Европы и усилении Украины, за всю поддержку на пути к справедливому и устойчивому миру. Очень важно, что украинцы не сами. Мы это ощущаем и знаем", – сказал президент.

Кошта во время встречи подчеркнул, что безопасность и оборона Европы и Украины нераздельны.

"Более сильная европейская оборона усиливает украинскую оборону, и более сильная способность украинской обороны также очень важна для усиления нашей собственной обороны", – отметил он.

Фон дер Ляен сообщила, что на заседании Евросовета представит план перевооружения Европы, предусматривающий до 800 млрд евро инвестиций в сферу обороны.

Кроме прочего, он позволит инвестировать в ОПК Украины или закупать технику/оборудование/боеприпасы для немедленной передачи ВСУ.

"Это направлено в пользу перевооружения Европы, перевооружения Европейского Союза, а также вооружения Украины в ее экзистенциальной борьбе за свой суверенитет и территориальную целостность", – отметила фон дер Ляен.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Президента Украины пригласили на специальное заседание Европейского совета в Брюсселе 6 марта. В ОП анонсировали, что этот визит предусматривает важные переговоры с европейскими лидерами и руководством НАТО, а также выступление перед главами европейских государств.

– После прилета Владимира Зеленского встретили глава Евросовета Антониу Кошта и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

– В Брюсселе глава нашего государства уже провел переговоры с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером.

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