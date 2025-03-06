'Ценим эти сильные шаги': Зеленский обсудил с премьером Бельгии мирный план и оборонные нужды ВСУ. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером. Глава государства поблагодарил правительство и всех бельгийцев за оказанную помощь, в том числе за передачу истребителей F-16.

Видео дня

Зеленский подчеркнул, что украинцы ценят эти сильные шаги по защите своих жизней. Об этом украинский президент написал в своем Telegram.

По словам президента, в ходе визита в Брюссель он проинформировал главу бельгийского правительства о подготовке европейского плана по приближению справедливого мира в Украине. Также Зеленский пригласил премьер-министра принять участие в работе над этим планом.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что особое внимание в ходе переговоров было уделено оборонным потребностям. Речь шла об артиллерийских системах, дронах и ракетах.

"Особое внимание в ходе переговоров было уделено оборонным потребностям. В первую очередь, поставке артиллерийских систем и снарядов в них, а также инвестициям в наше, украинское, производство дальнобойных дронов и ракет. Они доказали свою эффективность на фронте, и должны вместе усиливать это преимущество. Также обсудили интеграцию Украины в ЕС", – сообщил Зеленский.

Напомним, президент Владимир Зеленский 6 марта прибыл на специальное заседание Европейского совета в Брюсселе, Бельгия. Здесь он должен выступить с речью перед главами государств и правительств ЕС.

Ранее сообщалось, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила план перевооружения Европейского Союза и предоставления военной помощи Украине. По ее словам, члены ЕС уже готовы больше вкладывать в оборону.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!