Зеленский выступит на заседании Европейского совета в Брюсселе: что известно и с кем запланированы встречи

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 6 марта, посетит Брюссель, где примет участие в специальном заседании Европейского Совета. Визит включает важные переговоры с европейскими лидерами и руководством НАТО, а также выступление перед главами государств и правительств ЕС.

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Программа встреч достаточно насыщенная. Об этом OBOZ.UA сообщили в Офисе президента.

Сначала Зеленский проведет переговоры с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером, после чего направится в здание Европейского Совета, где встретится с президентом Совета Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.

После этого состоится специальное заседание Европейского Совета, в ходе которого украинский президент выступит с обращением к европейским лидерам.

Кроме того, Зеленский проведет отдельные встречи с федеральным канцлером Австрии Карлом Негаммером, Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, а также проведет аудиенцию у Короля Бельгийцев Филиппа.

Ожидается, что ключевыми темами обсуждений станут дальнейшая поддержка Украины со стороны ЕС, военная помощь, а также ситуация с безопасностью в регионе.

Напомним, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен представила план перевооружения Европейского Союза и оказания военной помощи Украине. По ее словам, члены ЕС уже готовы больше вкладывать в оборону. Также фон дер Ляен заверила, что этот план позволит государствам Евросоюза увеличить расходы на оборону без излишнего дефицита.

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