Зеленский прибыл в Евросовет в Брюсселе: запланировано выступление

Президент Владимир Зеленский в четверг, 6 марта, прибыл на специальное заседание Европейского Совета в Брюсселе, Бельгия. Здесь глава государства должен выступить с речью.

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Момент прибытия Зеленского в Евросовет транслировали в YouTube-канале Офиса президента. Его встречали глава Евросовета Антониу Кошта и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Во время разговора с прессой Кошта сказал, что рад приветствовать Зеленского на саммите Евросовета.

"Сегодня очень важный момент для Европейского Совета, чтобы построить нашу собственную европейскую безопасность", – сказал он.

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