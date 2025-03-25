'Есть примерно пять или шесть условий': Трамп прокомментировал требования России по снятию санкций для прекращения огня в Черном море

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность снятия части санкций с России в обмен на перемирие в Черном море. По словам Трампа, Кремль выдвинул несколько условий, в том числе "пять или шесть" требований, которые должны стать основой для прекращения огня.

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Об этом он сказал, общаясь с журналистами во вторник. "Мы будем их изучать, и мы сейчас рассматриваем их все. Есть примерно пять или шесть условий. Мы рассматриваем их все", – сказал Трамп.

Президент США также подчеркнул, что в процесс мониторинга прекращения огня будут вовлечены другие страны.

"Мы привлекаем другие страны, и они активно участвуют в этом процессе. И это будет решено. На самом деле это самая маленькая из проблем. Следовательно, это мы решим. И нам помогают другие страны", – добавил он.

Среди условий, выдвинутых Россией, снятие санкций с "Россельхозбанка", российских производителей и экспортеров продовольствия, а также судов, занимающихся торговлей продовольствием и удобрениями.

Напомним, в Кремле заявили, что по итогам переговоров с США в Саудовской Аравии достигнута договоренность о запрете ударов по объектам энергетики РФ и Украины сроком на 30 суток начиная с 18 марта. В то же время в Москве утверждают, что соглашение вступает в силу после снятия ряда санкций и ограничений против РФ.

При этом в РФ заявили, что договоренность о реализации "Черноморской инициативы" должна вступить в силу после снятия санкций с "Россельхозбанка" и "других финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями, их подключения к SWIFT,"

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что 30-дневное перемирие, охватывающее Черное море и энергетику, вступило в силу 25 марта.

По словам главы государства, Украина и США договорились об установлении тишины на море и свободном судоходстве, а также о прекращении атак на энергетику. Киев передал американцам список соответствующих объектов инфраструктуры.

Напомним, в Белом доме со своей стороны заявили, что США и Украина договорились о безопасном судоходстве в Черном море, исключении применения силы и предотвращении использования коммерческих судов в военных целях. Также было принято решение "разработать механизм" запрета на удары по энергообъектам.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне президент США Дональд Трамп признал, что на некоторых членов его команды могла повлиять пропаганда России. Однако, утверждает он, его представители пытаются завершить войну РФ против Украины.

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