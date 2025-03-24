'Они хотят урегулировать войну': Трамп отреагировал на то, что члены его команды попали под российское влияние

Президент США Дональд Трамп не стал отрицать, что на некоторых членов его команды могла повлиять пропаганда РФ. Но его представители пытаются закончить российско-украинскую войну, уверен он.

Видео дня

Об этом глава Соединенных Штатов высказался 24 марта, общаясь с прессой в Вашингтоне. Журналист напомнил Трампу: президент Украины Владимир Зеленский в одном из интервью сказал, что на некоторых представителей Белого дома повлияла российская пропаганда.

"Это были его слова. Как вы ответите?" – спросил он.

"Ну, наверное, на них повлияли, чтобы урегулировать этот вопрос. Потому что Украина хочет, чтобы это было решено. Я думаю, что они должны это урегулировать. И Россия хочет, чтобы это было урегулировано", – ответил республиканец.

Он не упустил возможности похвалиться. "Думаю, если бы я не был президентом, этого никогда бы не было", – сказал он, вероятно, говоря о переговорном процессе.

Как писал OBOZ.UA, 24 марта Дональд Трамп также сообщил, что Киев и Вашингтон договорились о сделке касательно украинских редкоземельных металлов, документ будет подписан в скором времени. Продолжаются переговоры по территориальному вопросу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!