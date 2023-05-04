Выступит в Гааге с речью: Зеленский отправился в Нидерланды – NOS

Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Нидерланды. Он выступит в Гааге с речью

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Об этом сообщает нидерландская государственная телерадиовещательная корпорация NOS. На момент написания статья самолет с украинским гарантом уже приземлился в Нидерландах. Он прилетел из Финляндии.

Уже завтра, 4 мая, Зеленский выступит с речью "Нет мира без справедливости" в Гааге, а также посетит Международный уголовный суд в Гааге, который расследует преступления, совершенные на войне в Украине.

Как известно, это первый визит Зеленского в Нидерланды в качестве главы украинского государства и одна из его немногих поездок за пределы Украины с момента начала войны в Украине.

Пока неизвестно, выступит ли Зеленский на Дне памяти на площади Дам в Амстердаме. В Национальном комитете не могут прокомментировать это.

В то же время эксперт по Восточной Европе Боб Дин заявил, что Зеленский скорее всего, попросит о дополнительной военной поддержке во время своего визита.

"Например, Украина хочет от своих союзников больше боеприпасов, но особенно дальнобойного оружия и истребителей. Украинский президент, вероятно, также подчеркнет важность правосудия и возмещения ущерба ​​в Гааге как городе мира и справедливости. Он также будет лоббировать членство в НАТО", – считает Дин.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время визита президента Владимира Зеленского в Финляндию он посетил саммит Украина – Северная Европа, состоявшийся в Хельсинки. Основной темой переговоров шести лидеров государств была геополитическая безопасность.

3 мая Зеленский посетил с официальным визитом Хельсинки и провел переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинистё. Главной темой разговора двух лидеров была российская агрессия против Украины, подготовка следующего санкционного пакета Евросоюза против РФ и меры по предотвращению обхода агрессором уже введенных ограничений.

Дания присылает Украине крупнейший на сегодня пакет помощи на сумму 1,7 млрд датских крон (свыше 9 млрд гривен). Пакет состоит из транспортной техники, средств противовоздушной обороны и боеприпасов, которые должны усилить возможности Украины вести наступление в ближайшие месяцы.