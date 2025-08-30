'Вырванное сердце, кусок души': в 'Евросолидарности' вспомнили жизненный путь Парубия и выдвинули требования Раде

Во Львове 30 августа убили народного депутата от "Европейской Солидарности", экс-главу Верховной Рады Андрея Парубия. Это преступление, по заявлению партии, имеет признаки политического террора.

Официальная страница политической партии "Европейская Солидарность" обнародовала заявление о трагедии.

"Европейская Солидарность" с глубоким потрясением и болью узнала о трагическом событии – жестокое, циничное, подлое убийство народного депутата Украины от фракции "ЕС", бывшего Председателя Верховной Рады Украины, бывшего секретаря СНБО Андрея Парубия. Нашего коллеги, друга, брата.

Это позорное преступление произошло во Львове, городе, который стал одним из символов борьбы украинского народа за свободу и демократию. Мы считаем, что убийство Андрея Парубия не является случайным преступлением, а имеет признаки политического террора, направленного против украинской государственности.

Андрей Парубий был одним из создателей государства современной Украины. Он стоял у истоков Оранжевой революции и Революции Достоинства, возглавлял отряды самообороны Майдана, а в марте 2014 года принимал непосредственное участие в создании новой Национальной гвардии и Сил обороны Украины. На должности Председателя Верховной Рады Украины он всегда защищал независимость, субъектность и авторитет нашего парламента.

Его политическая деятельность была неразрывно связана с отстаиванием демократического пути Украины, европейских ценностей и укреплением обороноспособности нашего государства. Именно поэтому мы не исключаем, что за этим жестоким убийством стоит российская федерация – государство-террорист, которое ведет против Украины агрессивную войну и использует методы политических убийств и диверсий для дестабилизации украинского общества.

Для команды "Европейской Солидарности" это – не просто невосполнимая потеря. Это вырванное сердце, кусок нашей души.

Андрей Парубий – сын и внук украинских диссидентов и политзаключенных. Его жизнь была посвящена Украине. От Революции на граните до Оранжевого Майдана, от Революции Достоинства до борьбы в Верховной Раде – он всегда стоял на передовой защиты украинской государственности, языка, церкви, армии.

Андрей жестко противостоял против ратификации Харьковских соглашений, блокируя это голосование. Тогда банда Януковича завела против Парубия уголовное дело и угрожала арестом.

Во времена Революции Достоинства он возглавлял Самооборону Майдана. Как Секретарь СНБО стоял у истоков создания добровольческих батальонов и Национальной гвардии, формирования новых Вооруженных Сил Украины. Как Председатель Верховной Рады приложил все усилия для принятия закона о языке, отстаивал парламент как независимый институт и символ демократии.

В первые дни вторжения он присоединился к 206-му батальону, наравне со всеми выполнял боевые распоряжения, дежурил на блокпостах, помогал в эвакуации гражданского населения и освобождении Киевщины.

Андрей имел безоговорочный авторитет среди военных, в парламенте, среди дипломатов и международных партнеров. Сегодня наша команда получает тысячи звонков от армии, от политиков, от друзей Украины в мире – все шокированы этим терактом. Это не просто убийство. Это настоящая террористическая война, это "денацификация" по-русски. Это атака на защитников в военном и политическом смысле. И одновременно – проявление слабости власти, которая не способна гарантировать безопасность даже тем, кто является символами государственности. Но нас не запугать!

За Андреем охотилась россия. Мы знали, что он, как и другие члены нашей команды, был в так называемых "расстрельных списках" кремля еще с 2014 года. Против него пытались организовать нападения и раньше. 24 декабря 2014 года возле гостиницы "Киев" неизвестный бросил ему под ноги боевую гранату. Тогда Парубий получил ранения.

Он был опасным для врагов, потому что всегда говорил правду, боролся бескомпромиссно. Но, к сожалению, травлю и унижения он переживал и внутри страны. Сколько раз его пытались обесценить, унизить те, кто не стоил даже его мизинца. Сколько раз ничтожные люди издевались над государственником и патриотом. Сегодня день, когда эти ничтожества должны стать на колени перед памятью Андрея Парубия. Всем, кто обесценивал и преследовал Андрея, попросить прощения.

"Европейская Солидарность" требует от власти и правоохранительных органов безотлагательного, честного, прозрачного расследования этого террористического акта. Украинцы должны услышать имена исполнителей и заказчиков. Мы подчеркиваем, что это было покушение не только на нашего друга и соратника. Это удар по всей Украине, попытка подорвать нашу государственность и посеять страх.

Мы убеждены, что Андрей Парубий заслуживает наивысшего уважения – на присвоение звания Героя Украины. Его вклад в защиту Независимости, украинского языка, идентичности, формирование современной армии и парламентаризма является неоценимым.

Наши сердца сегодня с семьей Андрея – с его отцом, женой, дочерью, сестрой. Мы разделяем их неописуемую боль и скорбь.

Андрей Парубий навсегда останется в истории Украины как один из тех, кто создавал нашу Независимость и защищал ее в самые тяжелые времена.

Мы призываем Верховную Раду Украины:

Обратиться к парламентам и правительствам иностранных государств, международные организации осудить этот акт политического террора, который является частью агрессивной войны России против Украины. Просим Европейский Парламент и парламенты государств-членов ЕС почтить память бывшего Председателя Верховной Рады Украины, депутата фракции "ЕС" минутой молчания. Требовать от правоохранительных органов немедленного, профессионального, прозрачного и результативного расследования убийства Андрея Парубия, при необходимости с привлечением иностранных экспертов. Призвать международных партнеров Украины усилить политическое и санкционное давление на российскую федерацию как государство-террориста, которое не останавливается перед убийством украинских политических и общественных деятелей. Обратиться к партнерам предоставить Украине дополнительную поддержку в сфере обороны и безопасности, в частности в развитии систем защиты от террористических и диверсионных атак. Подчеркнуть важность укрепления национального единства внутри Украины, объединения демократических сил, избежания политических преследований и травли оппонентов.

Честность Андрея Парубия, его жертвенность, патриотизм и преданность Украине навсегда останутся примером для будущих поколений.

Украина сегодня как никогда нуждается в единстве Свободного мира. Только совместными усилиями мы сможем остановить государство-террориста, которое пытается уничтожить украинский народ и подрывает основы международного порядка.

Вечная память, Андрей! Слава Украине!

