Выиграна битва, но не война: ЕС нашел временное 'противоядие' от антиукраинского вето Орбана

Европейское терпение относительно политики Венгрии и ее премьер-министра Виктора Орбана иссякло.

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Случилось это после того, как ему предложили отказаться от участия в деятельности в поддержку Украины в обмен на то, что Будапешт не будет ветировать решения других государств, которые помогают украинцам под эгидой ЕС. Мол, ваши деньги не будут использованы для поддержки Украины, как вы того и хотите, только больше не мешайте. Но Венгрия отказалась и угрожает и дальше тормозить помощь.

Ввиду этого Евросоюз разработал механизм, который позволит обойти орбановское вето на покупку вооружений для Украины за счет доходов от замороженных активов РФ.

Будапешт блокирует выделение финансов из Европейского фонда мира, из которого компенсируют стоимость предоставленной Украине военной помощи, мотивируя это тем, что Украина внесла венгерский OTP Bank – крупнейший банк страны – в список спонсоров войны. На декабрьском саммите ЕС, когда главными вопросами были официальное приглашение Украины к переговорам по вступлению в ЕС и 50 млрд евро экономической помощи, среди лидеров 27 стран-членов лишь Орбан выступал категорически против. Тогда удалось обойти эту преграду только в вопросе переговоров, а столь необходимая нам помощь задержалась.

На саммите Евросоюза в январе этого года, только из-за угроз "больно ударить" по экономике Венгрии, если Орбан и в этот раз наложит вето на помощь Украине, удалось принять решение относительно пакета на 50 млрд евро.

О том, как Европейский Союз решает проблему венгерского вето, – в материале OBOZ.UA.

Когда лопнуло терпение – нашли лазейку

Венгрия выступает против того, чтобы 27 стран блока коллективно оказывали военную поддержку Украине. Из-за саботажа Будапешта министры ЕС не смогли согласовать семь правовых актов, необходимых для разблокирования средств Европейского фонда мира (более шести миллиардов евро), которые предполагается направить на военную помощь Украине.

"У нас все еще есть одна страна, которая блокирует использование примерно шести миллиардов евро. Сейчас мы работаем над путями преодоления и обхода этих осложнений, которые мы имеем уже полтора года", – заявил глава европейской дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Он считает, что позиция Будапешта "каким-то образом связана со связями, которые он имеет с Россией".

Наконец, поняв это и то, что Орбан учитывает лишь фактор силы и принуждения, Евросоюз разработал механизм, который позволит обойти венгерское вето на покупку вооружений для Украины за счет доходов от замороженных активов РФ. Отмечается, что механизм обхода вето будет "сложным, как и любое юридическое решение, но действенным".

Юридический обходной путь во избежание венгерского вето, который сегодня обсуждается в ЕС, также будет иметь решающее значение для завершения соглашения стран G7 по кредиту в 50 миллиардов долларов для Украины под залог процентов от замороженных средств РФ. Разработанный обходной путь, вероятнее всего, позволит "не заметить" Венгрию и Орбана, чтобы гарантировать выплату кредита.

Уже есть первый транш помощи в обход Венгрии

Министры иностранных дел Евросоюза на встрече 24 июня приняли решение выделить первый транш военной помощи Украине в размере 1,4 млрд евро, полученный за счет доходов от замороженных российских активов.

Юридическая служба Совета Европы заявила, что теперь Венгрия не сможет заблокировать эти платежи, поскольку раньше она воздержалась при голосовании по созданию фонда.

По словам представителей ЕС, вето Венгрии также можно обойти, поскольку деньги в фонд поступают не от европейских налогоплательщиков.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил правительства других стран в военной истерии и в том, что они игнорируют волю своих народов. Он сообщил, что Будапешт намерен проработать правовые возможности обжаловать это решение ЕС. То есть борьба не окончена, орбановцы и дальше будут пытаться затормозить украинскую помощь, играя в пользу Кремля.

Венгрия председательствует в ЕС – это нехорошо

Венгрия возьмет на себя ротационное председательство в Совете ЕС 1 июля. Это означает, что Будапешт будет шесть месяцев определять приоритеты политики Евросоюза, получив дополнительные рычаги влияния на формирование повестки дня.

Хотя Виктор Орбан и объявил завершение "военного конфликта" в Украине одним из приоритетов во время председательства его страны в Совете ЕС, пока в венгерской повестке дня на ближайшие полгода нет ни одного пункта в поддержку Украины. Об этом заявил представитель Венгрии при ЕС Балинт Одор. На вопрос, чего следует ожидать в отношении России, которая продолжает вести войну против Украины, а также в сфере помощи Киеву, Одор ответил, что Будапешт будет "внимательно следить за развитием событий и включать в повестку дня все аспекты при необходимости, но основной приоритет Венгрии во время предстоящего председательства – противодействие нелегальной миграции".

Также, по словам Одора, Будапешт как глава Совета ЕС ставит перед собой задачу "сбалансировать" процессы расширения Союза на фоне ускоренной процедуры предоставления статуса кандидата Украине и Молдове. Что это значит, трудно понять, но вряд ли что-то положительное для Украины. Ведь, например, официальные лица ЕС ожидают, что переговоры, по сути, начнутся уже во время председательства Польши, которая заступает с 1 января 2025 года – именно из-за антиукраинской позиции Венгрии.

Орбан должен понять – шутки кончились

"Разработка механизма противодействия венгерскому вето действительно свидетельствует о том, что ЕС уже надоело поддаваться на постоянный шантаж Венгрии, то есть это не может продолжаться бесконечно. К сожалению, Орбан цинично использует тот факт, что решения в ЕС принимаются единогласно, ведь очень сложно преодолеть право вето в ЕС. Но если уже находят такие механизмы противодействия, то это положительный сигнал. Это попытка поставить Венгрию в определенные рамки, чтобы она не вредила интересам Евросоюза и Украины" – такое мнение в эксклюзивном комментарии для OBOZ.UA высказал народный депутат Украины, глава парламентского Комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко.

По мнению Александра Мережко, опасность для Венгрии и Орбана из-за его антиукраинской и антиевропейской политики возрастает. Ведь если новые методы влияния не будут иметь эффекта, Евросоюз может пойти на более серьезные шаги.

"Так, статья 7 договора ЕС предусматривает прекращение полномочий страны, которая нарушает принципы и основы Европейского Союза. И этими нормами вполне могут воспользоваться, ведь почти все страны Союза выступают против нынешней политики Венгрии. Поэтому приостановление членства или даже исключение – вполне возможное развитие событий. Орбан все это прекрасно понимает и, конечно же, боится, поэтому хотя и будет продолжать свой дешевый шантаж, но в известной степени терпение к его действиям в ЕС уже исчерпалось. Конечно, такие действия – это далекая перспектива, но, учитывая, что против Орбана и Венгрии уже применяют более радикальные меры, в будущем все возможно, если эта страна не изменит своего отношения к политике ЕС и Украине", – отмечает Александр Мережко.

То, что Венгрия будет шесть месяцев председательствовать в ЕС, не так уж страшно. Как объясняет Мережко, в формировании повестки дня Евросоюза большую роль играет Европейская комиссия, позитивно настроенная к Украине.

"Да, конечно, определенная угроза все же существует, ведь, насколько я понимаю, Венгрия может в повестке дня ставить очередность вопросов и инициировать их рассмотрение, но она не будет иметь монополии на формирование повестки дня. И это хорошая новость. То есть не будет такого, что какой-то вопрос не нравится Орбану и Венгрия сможет его заблокировать", – отмечает Александр Мережко.