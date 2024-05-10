Орбан снова против: почему Венгрия пытается загасить 100 млрд военной помощи Украине и что может повлиять на ситуацию

Венгрия является членом Евросоюза и НАТО, что дает ей право вето на любые вопросы по Украине, и она этим умело пользуется. Да, наш сосед долгое время блокировал финансовую и военную помощь Украине со стороны ЕС и украинские европерспективы.

Венгерский премьер Орбан уже который год занимает "особую" позицию по многим вопросам, что мало совпадает с линией большинства западных стран и вредит Украине. 8 мая Венгрия отметилась очередным скандальным заявлением о помощи Украине со стороны НАТО. В Будапеште заявили, что не будут участвовать в фонде Альянса на 100 млрд евро, который предложил создать генсек НАТО Йенс Столтенберг для помощи нашей стране. Учитывая, что любое решение Североатлантического союза должно получить согласие всех стран-членов, это ставит под сомнение реализацию амбициозного плана.

До последнего времени Венгрия заявляла, что не будет поддерживать какие-либо вопросы, касающиеся Украины, пока "страна не восстановит прежние права этнических венгров на своей территории". На этот раз даже эти причины не звучат. Орбан просто снова против.

О том, что стоит за очередным антиукраинским заявлением официальных представителей соседней Венгрии – в материале OBOZ.UA.

Миссия невыполнима?

Венгрия не будет участвовать в долгосрочном плане НАТО по помощи Украине, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, назвав план "сумасшедшей миссией". Еще ранее представитель венгерского правительства Золтан Ковач заявил, что страна не будет поддерживать никаких предложений, которые "могут приблизить Альянс к войне или перевести его с оборонной коалиции на наступательную", имея в виду все тот же фонд помощи в 100 млрд. долларов.

В начале апреля в Брюсселе, во время заседания министров иностранных дел стран НАТО, была достигнута договоренность о планировании долгосрочной военной поддержки Украины, в рамках которой было одобрено революционное предложение основать фонд в 100 млрд евро в поддержку Украины. Уже тогда возникали вопросы о возможности утвердить этот план (наложить вето может не только Венгрия) и полноценно его реализовать.

Так или иначе, но план Столтенберга, конечно, при реализации, будет означать, что Альянс наконец выходит за пределы своего предыдущего поведения – не провоцировать РФ и стараться не влезать в войну против нее.

Специальный фонд по поддержке Украины в размере 100 млрд рассчитан на пять лет. Цель – оказать помощь менее зависимой от национальной политики отдельных государств, позволив планировать ее на долгосрочную перспективу. Одно из предложений состоит в том, чтобы члены НАТО внесли вклад в фонд, что уменьшило бы общую долю, которую платят США, а также подорвало бы аргумент о том, что европейские союзники тратят на оборону гораздо меньше, чем Штаты.

Противодействие украинской помощи – венгерский стиль

На декабрьском саммите ЕС, когда главными вопросами были официальное приглашение Украины к переговорам по вступлению в Евросоюз и 50 млрд евро экономической помощи, среди лидеров 27 стран-членов только Виктор Орбан выступал категорически против. Тогда ЕС удалось обойти эту кремлевскую преграду только в вопросе переговоров. При этом европейцы не смогли договориться о пакете помощи Украине, на который Венгрия таки наложила вето.

На саммите Евросоюза в январе этого года, только из-за угроз "ударить" по экономике Венгрии, если Орбан и на этот раз наложит вето на помощь Украине, удалось принять решение относительно пакета на 50 млрд евро.

Долгое время Венгрия блокировала и выделение транша на 500 миллионов евро из Европейского фонда мира, из которого компенсируют стоимость предоставленной Украине военной помощи, мотивируя это тем, что Украина внесла венгерский OTP Bank – крупнейший банк страны – в список спонсоров войны.

Нацменьшинский шантаж

Главный аргумент, которым Будапешт блокирует помощь и евроинтеграционные стремления Украины – мнимые притеснения национального венгерского меньшинства.

"Венгрия не будет поддерживать Киев ни в одном вопросе международных отношений, пока Украина не восстановит прежние права этнических венгров на своей территории", – эти слова Орбан и его чиновники повторяют всегда, когда дело касается любого украинского вопроса.

8 декабря 2023 года Верховная Рада Украины приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по учету экспертной оценки Совета Европы и его органов по правам национальных меньшинств (сообществ) в отдельных сферах". Этот документ решил все спорные вопросы относительно венгерского нацменьшинства в Украине, по крайней мере, так считают как в Совете Европы, Европейской комиссии, так и сами украинские венгры.

Однако в начале марта этого года страны-члены ЕС получили от Венгрии документ с претензиями к Украине по отношению к венгерскому национальному меньшинству. Будапешт все еще требует восстановления прав на свободное использование венгерского языка и политическое представительство на всех уровнях, в частности, в Верховной Раде. Венгрии утверждают, что защита нацменьшинств является одним из приоритетов, о которых идет речь в переговорах по вступлению Украины в ЕС, поэтому они и требуют возобновления прав нацменьшинств венгерской общины до 2015 года.

"Вопреки предыдущим обещаниям, потребности представителей венгерской общины в Украине были проигнорированы, например, в случае определения предметов, которые должны преподаваться на украинском языке в школах венгерского меньшинства", – говорится в документе.

Полная пророссийскость за большие деньги

17 октября 2023 года Орбан стал первым руководителем страны ЕС, который встретился с Путиным после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест, а ПАСЕ приняла резолюцию, признавшую его диктатором и Россию – диктатурой. Такое течение событий не очень смущает венгерского лидера, заявившего, что гордится контактами с РФ, а Венгрия проводит "ясную и прозрачную политику" взаимодействия с Кремлем.

Сегодня пророссийский курс орбановской Венгрии – абсолютный. Он вырос после того, как Москва начала вкладывать огромные средства в экономику данной страны. Да, Россия вкладывает 10 млрд долларов в строительство атомной электростанции в Пакше. Москва демонстративно предоставила Венгрии исключительно низкие цены на нефть и газ по сравнению с другими странами.

В кремлевском фарватере

"Долгое время такие недружественные действия официальный Будапешт объяснял тем, что Украина прижимает венгерское национальное меньшинство, но в конце прошлого года Верховная Рада приняла закон о нацменьшинствах, который полностью устраивает структуры ЕС, но, как оказалось, не Венгрию. Такие действия однозначно свидетельствуют о их агрессивный характер. Очевидно, Венгрия стремится помешать решению украинских вопросов, в том числе по поводу помощи", – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA выразил дипломат, посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине в 2010-2017 годах Александр Левченко.

"Сегодня мы наблюдаем желание официального Будапешта продолжать политику, которая совпадает с интересами Москвы. Ведь, конечно, выделение 100 миллиардов в поддержку Украины не идет на пользу РФ. И такое резкое заявление венгерской стороны по этому вопросу - фактически прямая угроза реализации плана НАТО. Эта программа помощи, рассчитанная на 5 лет – то есть в среднем будет выделяться по 20 миллиардов евро – это серьезные деньги.

Позиция НАТО ясна, альянс оценивает опасность российской угрозы не только для Украины, но и для европейского будущего. Но Венгрия категорически против. Собственно она была и раньше против, никогда не выступала за военную поддержку Украины. Между тем, интересно, почему Венгрия не выступит за то, чтобы Россия просто убрала свои войска с территории Украины. Тогда война закончится и не нужно 100 миллиардов от НАТО, не нужна гуманитарная помощь от Венгрии", – констатировал дипломат.

По мнению Александра Левченко, официальному Будапешту "мешает" это оказать серьезное присутствие российского капитала на территории Венгрии с помощью которого продвигается кремлевское влияние на политику. Будапешт фактически находится в кремлевском фарватере и, маневрируя лозунгами и заявлениями о мире, нецелесообразности отправки Украине оружия, защищает интересы своего партнера.

"Изменение позиции политического руководства может произойти, если будет продолжаться давление Запада. Или если граждане Венгрии заявят, что это не та политика, на которую они рассчитывают, пережив 45 лет советской оккупации и кровавые события 1956 года. Путин же считает себя политическим наследником СССР." И пока этого не произойдет, Будапешт будет продолжать, с одной стороны, получать максимальную финансовую поддержку от ЕС, с другой стороны, обеспечивать себя финансами из Москвы, продолжая определенные политические действия в интересах Кремля", – отметил Александр Левченко.