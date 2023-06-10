'Вы сражаетесь за будущее всех нас': премьер-министр Канады Трюдо выступил в Верховной Раде

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время визита в Киев 10 июня выступил в Верховной Раде Украины. В своем выступлении канадский политик подчеркнул, что украинцы в настоящее время воюют не только за свои семьи и свою независимость, но и за демократию, свободу и будущее всего цивилизованного мира.

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Трюдо заверил: Канада в поддержке Украины будет такой же непоколебимой, как украинская армия на поле боя. Подробности выступления канадского премьера сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Он рассказал, что в здание украинского парламента Трюдо прибыл в сопровождении своей заместительницы Христи Фриланд. Кроме украинских депутатов, послушать обращения высокого гостя прибыли все члены украинского правительства.

Свое выступление, добавил Железняк, Трюдо произнес на двух языках: английском и французском.

Премьер Канады подчеркнул, что сейчас Украина воюет не только за себя, но и за весь демократический мир.

"Вы сражаетесь не только за свое выживание, а за все. За демократию и свободу. Мир не может недооценивать важность момента и вашей борьбы. Вы сражаетесь за себя, за свой язык, за свои дома, но также за будущее всех нас. Ваша победа будет в книгах истории и вы определяете будущее 21-го века", – привел нардеп слова Трюдо.

Канадский премьер также подчеркнул, что Канада и дальше будет оказывать Украине всестороннюю поддержку. И рассказал об очередном пакете военной помощи для нашего государства, о котором ранее объявил после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Канада будет с вами сколько нужно и насколько нужно. Вы не сдаетесь, и поэтому мы не сдадимся. Сегодня мы анонсировали 400 млн долларов для военной поддержки, и Канада будет частью коалиции для тренировки ваших пилотов... Мы передаем конфискованный российский самолет ( АН-124) Украине", – процитировал Железняк слова Трюдо.

Также премьер Канады отметил, что только Украина будет определять, как ей защищаться от российской агрессии. А также подтвердил поддержку Канады в вопросе вступления нашего государства в НАТО.

По словам Трюдо, Канада, как и Украина, хочет, чтобы в Европе воцарился мир. Однако этот мир должен наступить на украинских условиях: войска РФ обязаны покинуть всю территорию Украины в ее международно-признанных границах.

"Спасибо за то, что остаетесь чемпионами и защитниками демократии каждый день! Слава Украине!" – завершил свое выступление Трюдо.

Напомним, 10 июня в Киев с официальным визитом прибыл премьер Канады Трюдо. Вместе с ним в украинскую столицу также прибыла вице-премьер Канады Христя Фриланд. Канадская делегация посетила военную выставку в Киеве.

Впоследствии Трюдо встретился в Киеве с президентом Зеленским. По итогам переговоров премьер Канады сообщил, что его государство передаст Украине новый пакет военной помощи. В него войдут 10 тысяч артиллерийских снарядов, 76 бронеавтомобилей Рошель, конфискованный у российской компании самолет Ан-125 "Руслан".

Кроме того, Канада присоединится к коалиции истребителей F-16 для Украины и выделит нашему государству помощь в размере 500 млн. долларов.