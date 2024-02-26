'Вы еще не слышали, как я выражаюсь': заместитель председателя Госагентства восстановления и развития инфраструктуры попал в скандал. Видео

Заместитель главы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Евгений Кузькин попал в скандал на одном из рабочих заседаний. Чиновник позволил себе нецензурно выражаться в присутствии подчиненных.

Соответствующее видео опубликовали 26 февраля в Telegram-канале "Джокер". На кадрах видно, что Кузькин заметно разнервничался и начал употреблять нецензурную лексику. На замечания коллег он также отреагировал грубо.

"Сделайте порядок и заберем. Заканчиваем эту х**ню бл*ть. Я так по-простому скажу. Мне уже остоп** дело все это выслушивать, этот бред. Это вы еще не слышали как я выражаюсь и не нужно мне здесь рассказывать. Спасибо вам за совет", – заявил чиновник.

"На видео Кузькин Евгений Юрьевич заместитель главы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины. Мустафа Найем, это твой заместитель, вы там в себя поверили или как? Это тебя, Мустафа, великого европейца научили в Европе такому общению, что ты себе подобрал таких кадров в замы? Мустафа, а что вообще ты за все время сделал на своей должности? Ничего?" – пишет "Джокер".

На канале обратили внимание на то, что ранее Кузькин фигурировал в деле Национального антикоррупционного бюро о строительстве дороги в конный клуб "Eguides" миллиардера Геннадия Буткевича. Как писали СМИ, чиновник был ответственен за выделение государством субвенции 18 млн грн на строительство дороги. В итоге в 2017 году средства были выделены, однако без надлежащих оснований по просьбе некоторых народных депутатов.

В то же время, как говорится в сообщении, журналистов заинтересовало, что в электронной декларации Кузькина сказано, что у него нет собственной недвижимости, авто и личных сбережений. Все имущество записано на жену и сына.

"У сына Кузькина есть собственная квартира в Ялте (приобретенная в 2013 году), дом и земельный участок в Харьковской области, дом и земельный участок, паркоместо в бизнес-центре и дом со дворовыми домами на 216 квадратных метров и 4-комнатная квартира в Харькове. В 2020 году общий семейный доход составил 1,8 млн грн", – пишет канал.

В сети также напомнили о сомнительных тендерах, которые проводит Госагентство восстановления и развития инфраструктуры. В частности на восстановление лицея в населенном пункте Цыркуны в Харьковской области на 138 млн грн.

Как известно, населенный пункт расположен в 30 км от границы с Россией. 24 февраля 2022 года село было уже в оккупации. Из него выехало большинство жителей, практически все дома в населенном пункте разрушены. Возникает вопрос о целесообразности восстановления этого учебного заведения.

Кузькина назначили заместителем главы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины с 31 января 2023 года. На сайте Кабмина обнародован соответствующий указ премьера Дениса Шмыгаля.

В 2021 году правительство назначило Кузькина главой "Государственного агентства автомобильных дорог Украины". А перед тем в "Укравтодоре" он был руководителем Департамента планово-финансовой деятельности, бухгалтерского учета и отчетности.

Он также работал директором Департамента местных бюджетов министерства финансов. В 2010 году занимал должность замминистра финансов Украины.