Для Путина есть два проигрышных варианта: британский эксперт объяснил, как Трамп обыграл главу Кремля

Европейские партнеры Украины встревожились из-за телефонного разговора президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. Некоторые политики даже стали сравнивать контакт с главарем Кремля с Мюнхенским соглашением 1938 года.

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Однако на самом деле Трамп поставил Путина перед сложным выбором, оставив военному преступнику выбор из двух проигрышных вариантов. Об этом британский эксперт и почетный профессор Королевского колледжа Великобритании Лоуренс Фридман написал в своей статье для Financial Times.

Фридман подчеркнул, что глава Белого дома поставил Путина перед непростым выбором – либо значительно урезать свои максималистские требования, либо сорвать мирные переговоры и столкнуться с последствиями. Британский эксперт считает, что главарю Кремля разрешат оставить под контролем РФ часть украинской территории. Однако россияне будут вынуждены потратить немало средств на восстановление, поддержку и оборону оккупированных территорий. Кроме того, РФ столкнется с перспективой, что в будущем Украина восстановит свои силы и через некоторое время вернет свои земли силовым путем.

При этом Фридман уверен, что Трамп вряд ли удовлетворит все максималистские требования Путина. Тем не менее эксперт не исключает, что глава Белого дома заставит Украину пойти на некоторые уступки, но они будут ограничены.

Кроме того, аналитик констатировал, что переговорная позиция Путина не слишком сильна, ведь российская армия имеет ограниченные достижения на фронте и несет масштабные потери. Кроме того, кампания воздушного террора против украинской энергетики провалилась, в то время как украинские дроны активно уничтожают российскую нефтяную инфраструктуру, являющуюся основным источником доходов России.

Учитывая все эти факторы Путин будет вынужден принять решение, сможет ли он отойти от своих максималистских требований. Фридман считает, что диктатор РФ мог бы согласиться на прекращение огня, но только при условии быстрого ослабления санкций. Однако если РФ провалит переговоры, Трамп усилит Украину и наложит дополнительные санкции в отношении России.

Напомним, в США заявили, что вопрос границ Украины будет "частью дискуссии" на переговорах с Россией. В то же время восстановление территориальной целостности Украины там назвали "маловероятным".

Ранее министр обороны США Пит Хегсет заявил, что российскому диктатору Владимиру Путину не удалось оккупировать всю территорию Украины во время полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Можно считать, что военный преступник не достиг своих целей.

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