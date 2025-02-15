Путин должен пойти на территориальные уступки и уменьшить армию, – Келлог

Россия в рамках мирного соглашения должна пойти на уступки – в частности территориальные. Также речь может идти об уменьшении численности ее вооруженных сил.

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Однако Вашингтон считает, что обе стороны, то есть и Украина тоже, должны что-то уступить. Об этом 15 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности заявил специальный представитель президента США по Украине и РФ Кит Келлог.

Что касается страны-агрессора, то, по его мнению, "это должны быть и территориальные уступки". "И не только территориальные. Может быть отказ использования вооруженных сил в будущем, и, возможно, уменьшение количества личного состава", – сказал он.

Келлог напомнил об альянсах Москвы с Ираном, КНДР, Китаем, чего еще несколько лет назад не было. "Я считаю, очень важно, чтобы эти альянсы не формировались", – добавил спецпредставитель Дональда Трампа.

Как писал OBOZ.UA:

– На конференции в Мюнхене (ФРГ) Кит Келлог также сказал, что Европы в конечном итоге не будет за слотом переговоров. И он уверен, что и Москва, и Киев "должны от чего-то отказаться".

– Келлог пообещал в течение 180 дней "задействовать все стороны" для переговоров о завершении российско-украинской войны. Спецпредставитель президент США отметил: позиция Дональда Трампа заключается в том, что войну нужно остановить не за год, а быстрее.

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