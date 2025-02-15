Зеленский назвал 5 гарантий безопасности для Украины и ЕС, которые остановят агрессию Путина

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не может согласиться на прекращение огня без реальных гарантий безопасности. Потому он рассказал, что, по его мнению, может остановить российскую агрессию.

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Достижение настоящего мира не может состояться без давления на РФ и системного сдерживания. Об этом глава государства сказал на основной сессии Мюнхенской конференции по безопасности 15 февраля.

По его словам, чтобы воевать против украинцев, российский диктатор Владимир Путин стащил войска из Сирии, Африки, Кавказа и даже части Молдовы. И сейчас он сталкивается с нехваткой боевых сил.

Зеленский подчеркнул, если эта война закончится неправильно, то у Путина будет избыток проверенных в боях солдат, которые не умеют ничего, кроме убийств и разграблений. И это еще одна причина, почему эту войну не могут решать лишь несколько лидеров – не президент США Дональд Трамп и Путин, не Зеленский и Путин, не кто-нибудь из тех, кто сейчас в Мюнхене, кто сидит с Путиным наедине.

"Путин не может предложить реальные гарантии безопасности. Не только потому, что он лжец, но и потому, что Россия, в ее нынешнем состоянии, нуждается в войне, чтобы удерживать власть. И мир должен быть защищен от этого", — подчеркнул президент.

Зеленский назвал 5 гарантий безопасности, которые нужны для Украины и ЕС, чтобы сдерживать российскую агрессию:

Вооруженные силы Европы как улучшение НАТО. Общая европейская внешняя политика. Уровень европейского сотрудничества, к которому Вашингтон должен относиться серьезно. Международное право. Продолжение давления на Россию, потому что именно это давление является гарантией мира, а не слова Путина, не просто бумаги.

"Путин лжет. Он предсказуем. И он слаб. Мы должны использовать это сейчас, а не потом. И мы должны действовать как Европа, а не как собрание отдельных людей ", — сказал президент.

Он надеется, что 2025 будет годом объединенной, сильной и безопасной Европы, в мире для Украины и всего мира.

Мюнхенская встреча должна предоставить четкое видение относительно следующих шагов по миру, гарантий безопасности и будущего нашей общей политики, подчеркнул президент. По его словам, гарантии безопасности не могут быть без США. Однако Америка не предоставит гарантии, если европейские собственные гарантии не будут сильными.

Кроме этого, Зеленский верит, что ядром любых гарантий безопасности для Украины должно быть членство в НАТО, или если не это, тогда условия, которые позволят украинцам построить другое НАТО, прямо в Украине.

"В определенный момент будет граница между войной и миром, где пройдет эта граница и насколько она будет крепкой, будет зависеть от нас", – сказал украинский лидер, не собирающийся "снимать членство Украины в НАТО со стола".

Как сообщал OBOZ.UA, 15 февраля в Мюнхене стартовал второй день конференции по безопасности. Программа посвящена обсуждению глобальных и региональных кризисов, а тема российско-украинской войны остается в центре внимания.

14 февраля, когда только началась Мюнхенская конференция, Зеленский заявил, что Путин готовится к войне с НАТО, высказался о гарантиях безопасности для Украины и "мирном плане" Трампа.

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