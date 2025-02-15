Есть только одно условие: в МИД Польши и Германии сказали, когда Россия сможет вернуться в G7

"Группа семи" может снова стать "Группой восьми" и принять Россию обратно в свой состав, если Москва выведет войска из Украины и прекратит атаки на страны-участницы G7. Но пока агрессия продолжается, двери для РФ будут оставаться закрытыми.

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На Мюнхенской конференции по безопасности 15 февраля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил: РФ можно принять назад, "как только она выведет свои войска из Украины". С этими словами согласилась глава МИД Германии Анналена Бербок.

Она заявила, что существует конкретная причина, почему G8 превратилась в G7. Но Бербок считает, что эта причина – в "путинской России", а не в гражданах страны-агрессора.

"Есть люди в России, которые ежедневно молятся о том, чтобы вернулся мир и свобода для всех них. Поэтому мы четко заявляем: когда эта Россия под руководством Путина атакует всех остальных семерых в группе, она не может сидеть за столом. Если она будет готова прекратить нападать на нас, на свободный мир, то, конечно, там снова будет свободное место", – объяснила министр.

Она добавила, что пока что действия РФ никак не приближают ее возвращение в "Группу восьми".

Напомним, что Российская Федерация вылетела из G8 в 2014 году, после оккупации Крыма. После этого сформировалась "Группа семи" (США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада).

Как ранее писал OBOZ.UA:

– 13 февраля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что будет прилагать усилия для возвращения страны-агрессора в "Большую восьмерку". Мол, исключение Москвы "было ошибкой", которую он стремится исправить.

– Анналена Бербок 14 февраля уже высказывалась против возвращения России в "Группу". Нормального сотрудничества с этой Россией, с "Россией Путина", быть не может, сказала глава МИД Германии.

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