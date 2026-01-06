Вступление в ЕС и не только: фон дер Ляйен назвала ключевые элементы гарантий безопасности для Украины

Во вторник, 6 января, в Париже проходит встреча лидеров стран "коалиции желающих". Главная цель этого собрания заключается в том, чтобы предоставить Украине надежные и долгосрочные гарантии безопасности. Среди таких гарантий ключевой рассматривается вступление Украины в Евросоюз.

Об этом, отправляясь на указанную встречу, сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Руководительница ЕК перечислила предложенные гарантии, и первой из них назвала украинскую армию.

Что сказала президент ЕК

"Наша цель четкая: обеспечить надежные гарантии безопасности для Украины. Это сильные украинские Вооруженные силы, способные сдерживать возможные будущие атаки, многонациональные силы сдерживания и обязательные к исполнению обязательства по поддержке Украины в случае будущего нападения со стороны России", – в частности, сказала Урсула фон дер Ляйен.

Председатель ЕК отдельно обозначила, что "вступление Украины в ЕС будет и ключевой гарантией безопасности само по себе, и центральным элементом нашего трансформационного предложения процветания".

Что предшествовало

В Киеве 3 января состоялась встреча советников по вопросам нацбезопасности государств-членов "коалиции желающих". В переговорах приняли участие президент Украины Владимир Зеленский и новый глава его Офиса Кирилл Буданов. По словам последнего, "Украине нужны настоящие и прочные, юридически обязывающие гарантии безопасности от партнеров, которые не допустят повторения агрессии".

Как сообщал OBOZ.UA, американские и европейские партнеры Украины уже согласовали план "надежной защиты" нашей страны "для обеспечения соблюдения любых мирных соглашений с Россией". В частности, согласно этому плану главным фактором гарантий безопасности для Украины является именно украинская армия.

