'Встретимся в Гааге': Гройсман отреагировал на новость о своем заочном 'аресте' в РФ

Пока в цивилизованном мире Международный уголовный суд выдает ордера на аресты российских преступников, фейковое правосудие РФ продолжает формировать список политиков-врагов России.

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Премьер-министр Украины (2016-2019) отреагировал на сообщения о собственном заочном аресте российским судом.

В своем сообщении в соцсети он напомнил о реальных преступлениях РФ: "…С нетерпением жду того, чтобы увидеть всех их на скамье подсудимых, где они (Путин и другие российские преступники. – Ред.) будут отвечать за невинно убитых и замученных украинцев и украинок , похищенных и изнасилованных детей", – отмечает Гройсман.

По мнению политика, именно тогда наступит настоящее правосудие. "Поэтому встретимся в Гааге", – подытожил Владимир Гройсман.

Напомним, в России Басманный районный суд Москвы заочно арестовал бывшего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Его обвиняют по статье об "применении запрещенных средств и методов ведения войны".