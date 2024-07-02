В РФ заочно 'арестовали' Гройсмана и Климкина за начало АТО на Донбассе

Басманный районный суд Москвы (Россия) заочно арестовал экс-премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и экс-министра иностранных дел Павла Климкина. Об этом пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы сообщила 2 июля в Telegram.

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Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 Уголовного кодекса РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны). В сообщении говорится, что политики арестованы на два месяца и этот срок исчисляется с момента их экстрадиции на территорию РФ либо с момента их задержания в стране-агрессоре. Политики также объявлены в международный розыск.

25 апреля Следственный комитет РФ предъявил Гройсману и Климкину обвинение в том, что в составе СНБО они поддержали решение о проведении антитеррористической операции на Донбассе и руководили ею.

Кроме бывших премьера и главы МИД, московский суд заочно арестовал и бывшего министра финансов Украины Александра Шлапака и экс-командующего оперативным командованием "Запад" генерала ВСУ Игоря Довганя. Им предъявлены обвинения по той же статье.