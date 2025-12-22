'Все вопросы вынесены на поверхность': Вэнс заявил, что в мирных переговорах был достигнут 'прорыв', но есть нюанс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс не уверен, что Украина и Россия в ближайшее время придут к мирному соглашению, которое позволит завершить войну. В то же время политик заявил, что был достигнут "прорыв".

Видео дня

Об этом он заявил в интервью Unherd. По его мнению, как Москва, так и Киев нечестны в проведении переговоров.

"Думаю, что мы достигли прогресса, но, сидя здесь сегодня, я бы не утверждал с полной уверенностью, что мы придем к мирному решению конфликта. Я думаю, есть большая вероятность, что мы этого не сделаем. Я получил обновленную информацию от наших переговорщиков сегодня утром. Поэтому прорыв, которого, по моему мнению, мы достигли, заключается в том, что все вопросы на самом деле вынесены на поверхность", – говорит Ди Вэнс.

По его словам, в начале переговоров часто наблюдается "игра в запутывание", сокрытие истинных намерений и "нераскрытие своих карт".

"И вы видите это со всеми, кто участвует в сложных переговорах. То, что мы видели от украинцев и россиян в течение последних нескольких недель, – это то, что существует настоящее ощущение того, что не подлежит обсуждению, и что очень обсуждается", – пояснил Вэнс.

Переговоры в США – последняя информация

Напомним, ранее спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф сообщил о ходе переговоров в США между американской и российской делегациями, назвав дипломатическую встречу "продуктивной и конструктивной".

В то же время глава украинской переговорной группы Рустем Умеров заявил, что Украина и США на переговорах во Флориде обсудили ряд вопросов, но основное внимание сосредоточили на четырех ключевых документах. Это произошло во время отдельной встречи делегаций двух стран.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 21 декабря в обращении к народу Владимир Зеленский заявлял, что представители Киева и Вашингтона говорили о тайминге – о "возможных временных рамках тех или иных решений". По словам президента, есть "конструктив с американской стороной".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!