Во Флориде переговорная группа обсуждает возможные сроки принятия решений, – Зеленский

Украинская делегация уже третий день находится в штате Флорида и проводит консультации и переговоры с американскими коллегами. Один из вопросов, который решается, – это тайминг, "возможные временные рамки тех или иных решений".

Видео дня

Дипломатический процесс прокомментировал президент Владимир Зеленский. Об этом он высказался в традиционном вечернем обращении в воскресенье, 21 декабря. Видео опубликовано на YouTube-канале ОП.

"Есть конструктив с американской стороной"

Глава государства рассказал, что украинская переговорная команда продолжает работать в Соединенных Штатах. Позже 21 декабря (речь идет о времени по Вашингтону) состоится еще одна встреча с представителями американского президента Дональда Трампа.

По словам Зеленского, стороны очень подробно, пункт за пунктом прорабатывают будущие соглашения.

"Продолжается работа над документами об окончании войны, о гарантиях безопасности, о восстановлении – детально идут по каждому пункту, и есть конструктив с американской стороной. Это важно", – заявил президент Украины.

"Говорят также и о тайминге – о возможных временных рамках тех или иных решений", – добавил он без уточнения подробностей.

Глава государства впоследствии заслушает доклады о разговоре с представителями Вашингтона от секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова и начальника Генерального штаба ВС Украины Андрея Гнатова.

Как писал OBOZ.UA:

– Российская делегация во главе с Кириллом Дмитриевым находится в США уже второй день, но с украинцами они не пересекаются. Специальный представитель российского диктатора первый день переговоров в Майями называл продуктивным и конструктивным.

– Ранее Владимир Зеленский отмечал, что самые тяжелые вопросы возможных мирных переговоров не изменились и остаются ключевыми. Украина уже передала свои предложения Соединенным Штатам и ожидает результатов их консультаций с РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!