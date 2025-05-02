'Все устали от манипуляций России': Зеленский – об украинской баллистике, авиации, ситуации на фронте и 'Мотор Сич'. Видео

В пятницу, 2 мая, одной из главных тем заседания Ставки Верховного Главнокомандующего была ракетная программа Украины. На заседании говорилось, в частности, о производстве украинской баллистики.

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Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский по итогам дня. Он отметил, что сегодня несколько раз слушал доклад Главкома ВСУ Александра Сырского.

"Провел Ставку. Были доклады об обеспечении наших бригад, о комплектации подразделений. А также – очень подробно об украинской ракетной программе, наших ракетных разработках, производстве. Задача – максимально ускорять создание украинской баллистики", – рассказал глава государства и добавил, что украинские ракеты являются неотъемлемой, "четкой и эффективной" гарантией безопасности.

Главком ВСУ докладывал президенту о текущей ситуации на фронте.

"Особое внимание – ситуации в Донецкой области, в частности на Покровском направлении, на некоторых других направлениях. Продолжаем действовать и на территории Курской и Белгородской областей", – подчеркнул президент.

Владимир Зеленский отметил, что страна-агрессор продолжает отказываться от полного, длительного прекращения огня, и "уже все партнеры устали от этих российских манипуляций".

"Мы защищаем наши позиции, мы будем действовать соответственно – как на фронте, так и в наших действиях на российской территории", - пообещал украинский лидер.

Отдельное совещание президента Украины с военно-политическим руководством страны было посвящено развитию нашей военной авиации.

"Прежде всего о том, что касается украинских F-16. Самолеты уже в Украине. Самолеты, которые в ближайшее время будут в Украине. Долгосрочные поставки. Были кадровые решения для того, чтобы управление военной авиацией стало сильнее. Это решение и в Министерстве обороны, и в Генеральном штабе. И мы видим сейчас, что есть очень хорошие результаты", – сказал Владимир Зеленский.

Также сегодня президент провел два разговора с нашими партнерами – с премьер-министром Дании Мэтте Фредриксен и президентом Эквадора Даниэлем Нобоа.

"Как всегда с Мэтте – очень содержательно, очень дружественно. Обсудили общие шаги, нашу совместную работу в Европе – дипломатическую, а также для увеличения инвестиций в производство оружия здесь, в Украине. Датская модель работает эффективно", – отметил украинский лидер.

Даниэля Нобоа Владимир Зеленский поздравил с переизбранием на должность, кроме того, "говорили также об экономических отношениях", потому что Украина "очень заинтересована в увеличении нашей торговли".

Как сообщал OBOZ.UA, сегодня украинские правоохранители задержали в Монако сына экс-президента "Мотор Сич", которого вместе с отцом подозревают в хищении активов предприятия. По данным следствия, участники схемы пытались незаконно продать контрольный пакет акций предприятия.

По этому поводу президент Украины поблагодарил украинских прокуроров и следователей Службы безопасности Украины.

"В Монако задержали одного из подозреваемых, и важно, что это сигнал: за границей они не скроются. Каждый должен отвечать за то, что совершил", – подчеркнул Гарант Конституции.

Владимир Зеленский на примере попытки продажи "Мотор Сич" поручил руководителям правоохранительных органов уделить особое внимание таким делам и поиску "уже присвоенных украинских средств, выведенных за границу". Это принципиально, отметил президент.

Напомним, пока Богуслаев-младший жил в дорогой недвижимости в княжестве Монако, его отец Вячеслав Богуслаев находится в Украине и подозревается в государственной измене. Бывший владелец "Мотор Сичи" обвиняется в том, что он поставлял двигатели для российских военных вертолетов даже после начала полномасштабного вторжения армии РФ.

В 2024 году Богуслаев-страший написал письмо на русском языке в Офис президента Украины с просьбой добавить его в список на обмен с РФ.

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