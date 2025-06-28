'Все сыграли свою партию': Огрызко оценил итоги саммита НАТО в Гааге и встречи Зеленского с Трампом

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа на полях саммита НАТО в Гааге была стратегически важна. Украинский лидер смог донести до главы Белого дома реальную ситуацию с российскими обстрелами и обстановку на фронте.

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Именно поэтому по итогам переговоров риторика Трампа была довольно миролюбивой и сочувственной по отношению к Украине. Об этом в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA рассказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

По его словам, проблема Трампа заключается в нехватке информации, именно поэтому его встреча с Зеленским была критически важной в плане донесения реальной картины. Украинский президент показал видео разрушенных городов, на которые сложно не реагировать.

"Так что встреча была не просто нужна – она была стратегически важна. Трампу наконец-то начали вкладывать в голову то, чего он либо не знал, либо чего ему не позволяли знать. Все сыграли свою партию. Европа сделала свое. Украина сделала свое. Даже сопровождавшие Трампа американцы постарались: они намеренно отказались от совместной пресс-конференции. Потому что хорошо помнят, что произошло в Овальном кабинете – когда журналисты, мягко говоря, "с альтернативной лояльностью" устроили скандал. На этот раз разрешили скандал просто не допустить", – сказал Огрызко.

Также экс-глава МИД подчеркнул, что есть информация о возможной передаче Украине пяти установок Patriot. При этом малое количество информации по этому поводу может свидетельствовать о том, что какие-то решения созревают, и через некоторое время эти системы появятся в Украине.

Огрызко отметил, что Трамп все больше разочаровывается в российском диктатора Владимире Путине из-за максималистских требований и отказа от прекращения огня. Американский президент начал использовать более жесткий тон по отношению к России, в то время как к украинскому президенту проявил симпатию. При этом президент США мог бы дать Кремлю сигнал о том, что он намерен действовать решительно, чтобы принудить РФ к реальной дипломатии.

"Но, по моему мнению, Трамп мог бы опередить Путина. Просто дать сигнал. К примеру, попросить сенаторов Грэма и Блюменталя активизировать рассмотрение проекта жестких санкций против России. И дальше сказать: ну, простите, это демократия, я же не могу запретить Конгрессу что-то рассматривать. А если даже наложу вето, то они меня просто переголосуют. И тогда Путин, если не остановишься, через месяц получишь новый санкционный пакет. А твоя экономика, как ты знаешь, чуть дышит. Не надо бомбить бункеры по России. Достаточно сказать: вот альтернатива. И Путин прекрасно это понимает. А вот хватит ли ума у ​​наших американских партнеров – тут сомнения. Потому что знаете, пока госсекретарь США Марко Рубио заявляет, что "не хотим быть слишком жесткими с Путиным", диалога же не будет. С Путиным возможен только диалог через силу", – объяснил Огрызко.

Напомним, президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Гааге заявил, что Россия воздержится от нападения на страны-члены Альянса до тех пор, пока он занимает пост главы Белого дома.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Норвегии Торе Оншуус Сандвик считает, что российский диктатор Владимир Путин попытается напасть на страны НАТО. Альянс гораздо сильнее РФ, поэтому страна-агрессор будет испытывать блок гибридными атаками.

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