'Все страны-кандидаты должны соответствовать критериям': лидер венгерской оппозиции сказал, поддержит ли ускоренное вступление Украины в ЕС. Видео

Петер Мадьяр, главный оппонент действующего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, не поддерживает вариант ускоренного присоединения Украины к Европейскому Союзу. Он пояснил, что каждая страна, претендующая на членство, должна соответствовать Копенгагенским критериям.

Видео дня

Об этом лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" сказал в комментарии местному медиа 444.hu. Фрагмент видео можно посмотреть здесь:

Мадьяр отметил, что его позицию разделяет глава польского правительства Дональд Туск, а также некоторые другие лидеры:

"Я сказал, и мы в основном согласились, например, с премьер-министром Польши и другими лидерами, что мы не поддерживаем ускоренное вступление Украины в ЕС".

Затем политик повторил, что "польский премьер-министр имеет похожую позицию", а большинство лидеров Евросоюза убеждены, что "все страны-кандидаты должны соответствовать Копенгагенским критериям перед вступлением".

Отметим, что Туск и Мадьяр встречались в Мюнхене (Германия) в пятницу, 13 января. В пресс-релизе "Тисы" по итогам этого разговора упоминается Украина:

"Мы договорились, что и Венгрия, и Польша должны сделать все, чтобы как можно быстрее способствовать российско-украинскому миру... Отметил премьер-министру Польши, что "Тиса" и большинство венгерского общества не поддерживают ускоренное вступление Украины в ЕС".

Что предшествовало

Мадьяр уже не впервые высказывается о том, что он против ускоренной процедуры членства Украины в Европейском Союзе. К примеру, аналогичные заявления он делал в июле 2025 года.

"Мы должны ответственно управлять нашим общим домом – Европой – вместе с нашими союзниками. Это означает и то, что мы не поддерживаем ни ускоренное вступление Украины, ни новый бюджет ЕС", – говорил тогда политик.

15 февраля этого года верховная представительница Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас подтвердила, что правительства стран-членов Европейского Союза далеки от консенсуса и не готовы объявить вероятную дату присоединения Украины к ЕС.

Как писал OBOZ.UA:

– Парламентские выборы в Венгрии запланированы на апрель 2026 года. Основными конкурентами на выборах являются партии "Тиса" и "Фидес", причем именно "Тиса" сейчас имеет довольно весомое преимущество.

– Виктор Орбан, действующий премьер, планирует остаться у власти в случае поражения на выборах. Он собирается переписать конституцию Венгрии и надеется стать президентом с широким кругом полномочий.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!