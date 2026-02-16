Украинцам будут выдавать кредиты на генераторы под 0% – но не всем: кто сможет получить

Украинцы-владельцы частных домов и таунхаусов (т.е., те, кто живет не в квартирах) получили возможность оформить кредит на сумму до 480 тыс. грн на покупку оборудования для автономного электропитания своего жилья – к примеру, генераторов. Размер ставки составит от 0% до 7%, а государство при этом компенсирует до 30% тела кредита.

Об этом сообщили премьер-министр Юлия Свириденко. Она отметила, что взять кредит можно на приобретение:

дизельных, бензиновых и газовых генераторов;

аккумуляторов;

солнечных электростанций в составе автономны систем.

"Владельцы... могут оформить кредит от 0% в любом банке-партнере на оборудование для автономного электропитания жилья. Государство компенсирует до 30% тела кредита в зависимости от комплектации системы", – говорится в сообщении.

Условия программы

Как говорится на сайте самой программы кредитования, она начнет действовать уже 18 февраля. Получить же кредит можно на сумму 10-480 тыс. грн. Максимальный срок возврата – 10 лет.

При этом подчеркивается: на один адрес можно оформить один кредит, сумма которого "также покрывает вспомогательное оборудование и работы, необходимые для его запуска". Размер же ставки будет определяться конкретным сроком:

до 1 года – 0%;

до 2 лет – 5%;

до 3 лет – 7%;

более 3 лет – по ставке банка.

Предоставляют же кредиты сразу 43 банка-партнера программы "5-7-9". Полный список – по ссылке.

Какой будет компенсация

Генератор – 20% тела кредита.

Генератор + аккумулятор – 25% тела кредита.

СЭС + генератор + аккумулятор – 30% тела кредита.

Как подать заявку и получить компенсацию от государства

Выберите банк и подайте заявку.

В ней следует указать оборудование, которое планируется к приобретению. Полный же список документов и подробные условия зависят от внутренних процедур банка.

Пройдите оценку банка на соответствие критериям программы.

В случае одобрения заявки банк "по безналу" перечислит средства поставщикам оборудования.

После подтверждения покупки и ввода оборудования в эксплуатацию государство единовременно компенсирует часть тела кредита.

