'Зло тоже развивается, к сожалению': Зеленский предупредил украинцев о подготовке Россией к новым массированным ударам по энергетике. Видео

Украинская разведка располагает информацией о том, что российская оккупационная армия готовится к новым обстрелам нашей страны, в частности энергетической инфраструктуры. Соответствующий доклад заслушал президент Владимир Зеленский.

В обращении к гражданам вечером в понедельник, 16 февраля, он рассказал об этом, предупредив об угрозе. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале ОП.

Вероятны новые комбинированные атаки по Украине

Глава государства отметил, перед украинскими военными и дипломатами стоят важные задачи.

"Разведка докладывает о подготовке россиян к дальнейшим массированным ударам по энергетике; надо, чтобы ПВО была настроена правильно", – сказал президент.

Он обратил внимание на то, что вражеские атаки "постоянно эволюционируют". "Зло тоже развивается. К сожалению. Это комбинированные удары, которые требуют особой защиты, соответствующей поддержки от партнеров. Любое торможение ракет для ПВО, любая несвоевременная поставка работает на масштабирование ущерба от ударов. Надо, чтобы все то, о чем мы говорили в Мюнхене с партнерами, было реализовано оперативно. Важно, чтобы партнеры не молчали", – призвал Зеленский.

Дипломатия продолжается, ожидаются встречи в Женеве

Президент напомнил о том, что наша делегация уже находится в Женеве (Швейцария) и готовится к переговорам.

Пока все ждут продолжения трехсторонних встреч, "Россия не может устоять против соблазна в последние дни зимнего холода и хочет болезненно ударить по украинцам".

"Чем больше это зло от России, тем всем будет сложнее о чем-то договориться с ними. Партнеры должны это осознавать. Прежде всего это касается Соединенных Штатов. Скоро будем отмечать уже год максимально активной дипломатии, на которую пошла Украина. Мы согласились на все реалистичные предложения Америки, начиная с предложения прекратить огонь – безусловно и длительно. Россия отвергает, продолжает штурмы на фронте и удары по нашим городам, по энергетике. Рассчитываем, что партнеры будут действовать, чтобы принуждение агрессора к миру реально работало", – заявил политик.

Он поблагодарил друзей Украины, которые готовят новые санкции против РФ. "Мы говорили об этом с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и санкционным уполномоченным Владиславом Власюком. Мы ожидаем сильные решения Европы, Британии, Канады и других партнеров. Решение уже фактически подготовлены", – сообщил Зеленский.

Киев расширяет санкции против государства-агрессора

Президент проинформировал о введении новых наших санкций в отношении российских лиц, "которые пытаются поставить спорт на службу войне и рашизму".

"Фамилии этих лиц известны, и известны, к сожалению, больше не спортивными достижениями, а их вполне недостойными делами. Мы будем работать, чтобы наши санкции были синхронизированы и в других юрисдикциях.

Также поручил готовить четкий перечень лиц, которые участвуют в войне России против Украины, а также служат Путину и его безумию и точно не заслуживают посещать демократические страны. Мы будем договариваться с партнерами, чтобы каждый из участников российской агрессии и все, кто им помогал, не могли свободно передвигаться по миру. Очень надеемся, что партнерам хватит политической воли, чтобы это все осуществить. Это один из элементов общей ответственности России за эту агрессию и за все, что они сделали против нормального мирового порядка, основанного на правилах", – рассказал глава государства.

Договоренности по экономической и энергетической поддержке

В понедельник у Зеленского был детальный разговор с министром энергетики Денисом Шмыгалем.

"Есть предварительные договоренности по пакетам поддержки – это касается и финансовой поддержки, и оборудования, и необходимых вещей для нашей устойчивости, для восстановления в Украине", – сообщил президент.

Уже на текущей неделе во Франции состоится заседание так называемого энергетического "Рамштайна". Приглашены представители Большой семерки, а также европейских стран, которые не входят в G7, но ощутимо помогают нашей стране.

"Я благодарен за готовность поддержать. Четкая задача для министра энергетики – привезти в Украину именно те решения, которые реально нам помогут. Мы работаем на энергетическом направлении и с Америкой. Есть наработки для стратегического энергетического партнерства Украины и Соединенных Штатов. Это очень важно. Есть также сильные наработки с Европой. Это также очень важно", – подчеркнул президент.

Иллюзий в отношении РФ быть не должно

"Россияне понимают, что именно они пытаются уничтожить, когда бьют по Украине. Украина может стать действительно важным элементом европейской и евроатлантической безопасности. Важно, чтобы партнеры нашего государства осознавали украинские возможности так же, как и наш общий враг.

Иллюзий не должно быть ни у кого: если Россия не будет отвечать за эту свою агрессию, она и в мире с вами не будет жить – ни с кем в мире, кто рассчитывает на сотрудничество с ней. Россия должна отвечать за все. Справедливость должна быть. Мир будет наградой тем, кто умеет пользоваться силой", – уверен Зеленский.

В СБУ проведут "чистку"

Также в понедельник глава государства заслушал доклады Службы безопасности Украины, именно Евгения Хмары и Александра Поклада. Один из рассмотренных вопросов – противодействие российским операциям.

"Я благодарен за каждый успех, успех наших защитников, в том числе СБУ, в противодействии российским диверсиям", – выразил благодарность президент.

Кроме этого, Поклад займется очисткой Службы безопасности Украины "от тех, кто служит на должностях не Украине, а другим интересам". Зеленский не уточнил, о чем речь: об увольнении или задержании.

"Нужны жесткие действия и реально полностью сильная Служба безопасности Украины. Я ожидаю результаты. Спасибо каждому, кто помогает Украине! Я благодарю каждого и каждую в Украине, кто работает на силу нашего народа, нашей армии, нашего государства. Слава Украине!" – подытожил он.

– Украинская делегация 16 февраля отправилась в Швейцарию для участия в третьем раунде трехсторонних переговоров с участием Украины, США и России. Они должны состояться во вторник и среду.

– В Кремле заявили, что на предстоящих трехсторонних переговорах в Женеве будет обсуждаться больше вопросов, чем на предыдущих встречах в Абу-Даби. В РФ рассчитывают на обсуждение "темы территорий" – именно для этого, мол, Москва и отправляет в Швейцарию псевдоисторика Владимира Мединского.

