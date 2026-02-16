Футболист сборной Украины сыграл 20 минут за новый клуб и выбыл до конца сезона

Один из капитанов сборной Украины Александр Зинченко не поможет команде в решающих матчах отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года. Универсальный футболист получил тяжелую травму в своем первом же поединке в основе амстердамского "Аякса", в который он перешел в начале февраля.

Об этом информирует официальный сайт нидерландского клуба. Зинченко травмировался уже на шестой минуте игры национального чемпионата с "Фортуной". После обследования стало известно, что украинцу понадобится операция на колене, а в нынешнем сезоне на поле он уже не появится.

Зинченко до выхода на поле в игре с "Фортуной" провел за "Аякс" 14 минут во встрече с АЗ. Таким образом, после перехода в амстердамский клуб из лондонского "Арсенала" Александр успел сыграть лишь 20 минут в официальных матчах за команду из Амстердама.

Диагноз врачей означает, что 29-летний футболист не сыграет в конце марта в плей-офф ЧМ-2026, в полуфинале которого украинцы примут в номинально домашней игре в Испанию сборную Швеции.

Как сообщал OBOZ.UA, Зинченко 1 февраля официально сменил клубную прописку и покинул лондонский "Арсенал", подписав до 30 июня 2026 года контракт с "Аяксом".

Летом 2022 года "Арсенал" приобрел Зинченко у "Манчестер Сити" за 37 млн евро, однако спустя три с половиной сезона расстался с игроком за символическую сумму.

